Какие ошибки в прическах и уходе за волосами добавляют лишних лет: советы стилистов

С возрастом женщины всегда обновляют свой образ, чтобы выглядеть привлекательно и безупречно, но некоторые ошибочные решения могут все испортить.

Смена имиджа действительно помогает молодить и обновить общий образ. Однако стилисты рекомендуют избегать трех ошибок при выборе стрижки и цвета волос, которые могут добавить лишних лет.

Черный цвет волос

Следует избегать черного цвета волос по нескольким причинам. Во-первых, он не скроет отросших корней, особенно если есть седина. Во-вторых, черный цвет будет оттенять все возрастные изменения на коже лица, а не освежать его тон. В-третьих, темный оттенок локонов прибавит общему образу лет 10, поэтому об омоложении и обновлении с такой прической можно забыть.

Длинные волосы

С возрастом волосы начинают выпадать больше, поэтому теряется естественный объем. Если их не стричь, они не будут принимать правильную форму и визуальную густоту, что негативно сказывается на внешнем виде. Лишь если локоны густые, объемные и хорошо держат форму, длину можно оставить. В противном случае стилисты рекомендуют делать многослойные стрижки на короткие или средние волосы. Таким образом, можно достичь экстраординарного объема и визуальной густоты, что выгодно будет подчеркивать природную красоту.

Седина

Если есть седые волосы, то лучше их красить или маскировать, потому что это состаряет образ на десятки лет. Можно обратиться к мастеру, который с помощью современных техник окрашивания надолго замаскирует седину. А можно избавиться от седых волос в домашних условиях, прополоскав локоны, например, настоем шалфея.

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