Какие оттенки волос в трендах 2025 для женщин за 50: омолаживают и делают образ безупречным

Женщины в любом возрасте хотят быть потрясающими, а правильно подобранный цвет волос отлично справится с этой задачей.
Стилисты назвали лучшие цвета волос для женщин за 50, которые в трендах следующего года: омолаживают, освежают образ и делают общий образ невероятно привлекательным.
Золотистый блонд с розовыми нотками
С возрастом наша кожа и волосы теряют свой естественный блеск. Вернуть естественное сияние локонов и лица поможет теплый оттенок золотистого блонда с розовым блеском. Этот трендовый цвет волос будет выгодно подчеркивать естественную красоту лица, а сияющие локоны будут омолаживать общий образ лет на 10. Золотистый блонд станет идеальным выбором для блондинок и рыжеволосых дам.
Теплый каштан
Насыщенный каштановый оттенок подойдет как брюнеткам, так и шатенкам. Такой цвет волос делает женщину потрясающей, омолаживая и освежая общий образ. К тому же, каштановый цвет придает локонам дополнительный визуальный объем благодаря своему теплому сиянию.
Карамельный
Уже понятно, что теплые оттенки - это тренд нового 2025 года, и карамельный относится именно к таким. Он будет идеальным выбором для женщин, желающих обновиться и добавить своему образу безупречной изысканности. Карамельный оттенок будет выгодно подчеркивать взгляд и выравнивать тон лица, освежая его черты. Такой цвет идеально подойдет для локонов средней длины.
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