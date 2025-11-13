- Дата публикации
Какие овощи и фрукты лучше не чистить: их кожура содержит кучу витаминов и других полезных веществ
Кожура этих плодов содержит больше всего клетчатки, антиоксидантов и витаминов: советы экспертов для здорового питания.
Мы привыкли чистить овощи и фрукты, считая, что кожура — это только защитная оболочка плодов от грязи и повреждений. Однако именно в ней содержатся настоящие сокровища — витамины, минералы и антиоксиданты, крайне необходимые для нашего здоровья. Поэтому эксперты по здоровому питанию не советуют чистить некоторые плоды, чтобы получить от их употребления максимальную пользу для своего организма.
Какие овощи и фрукты не нужно чистить, ведь их кожура содержит кучу полезных веществ
Яблоки. Кожура яблок содержит кверцетин — мощный антиоксидант, снижающий уровень холестерина и укрепляющий иммунную систему. В ней также много клетчатки, улучшающей пищеварение. Поэтому мыть яблоки нужно тщательно, но не чистить кожуру.
Молодой картофель. В кожуре картофеля содержатся калий, железо, витамин C и B6, частично исчезающие после чистки овоща. Если клубни молодые, достаточно просто вымыть их губкой или щеткой — и можно варить или запекать вместе с кожурой.
Баклажаны. Темная глянцевая кожура баклажанов — источник насунина, защищающего клетки мозга от старения. Если овощ молодой и не горчит, чистить его не нужно, во время термообработки кожура становится мягкой и сохраняет все антиоксиданты.
Огурцы. Кожура огурцов содержит кремний, укрепляющий волосы, кожу и ногти. Однако важно покупать или выращивать экологически чистые плоды — у магазинных часто накапливаются нитраты именно в кожуре. Если продукт домашний, оставляйте ее обязательно.
Персики и абрикосы. Мягкий пушок на кожуре персиков и абрикосов — не недостаток, а природный барьер, в котором содержится бета-каротин и витамин E. Эти вещества улучшают состояние кожи и зрения, поэтому плоды лучше просто хорошо промыть под проточной водой.
Морковь. Внешний слой моркови самый богатый каротиноидами, которые превращаются в витамин А. Если овощ чистить слишком глубоко, количество полезных веществ уменьшается вдвое. Лучше просто потереть морковь щеткой.
Свекла. Под кожурой свеклы содержится много антоцианов — природных пигментов, борющихся со старением клеток. Варите свеклу в кожуре, а чистите уже после охлаждения, так сохранится максимум пользы.