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Какие овощи и фрукты нельзя консервировать, но некоторые хозяйки заготавливают их на зиму
Иногда желание сделать как можно больше заготовок может обернуться бесполезным трудом или даже пищевым отравлением. Перед тем, как консервировать, убедитесь, что продукт действительно подходит для хранения и не потеряет свою пользу и вкус после термической обработки.
Когда сезон консервации в разгаре, многие хозяйки стремятся сохранить максимум даров лета в банках. Однако не все продукты подходят для продолжительного хранения. Некоторые овощи и фрукты теряют свой вкус и текстуру и даже становятся потенциально вредными после термической обработки. Вот список продуктов, которые не рекомендуется консервировать, хотя их часто пытаются заготовить на зиму.
Арбуз
Арбуз часто консервируют в виде маринованных кусочков. Но после обработки его мякоть превращается в кашу, а вкусовые свойства становятся страннными. Кроме того, из-за высокой влажности он быстро портится, даже в закрытой банке. Лучше из арбуза приготовить свежий сок и заморозить, чтобы потом наслаждаться вкусом лета.
Дыня
Как и арбуз, дыня не выдерживает тепловую обработку. После стерилизации она теряет свой аромат, текстуру и становится водянистой. К тому же, в ней много сахара, что создает идеальную среду для развития бактерий. Если хочется надолго сберечь дыню, лучше высушить ее или приготовить цукаты.
Картофель
Картошку иногда пытаются законсервировать в виде салатов. Но она быстро темнеет, меняет вкус и даже может стать источником ботулизма при неправильном хранении. Поэтому консервирование картофеля слишком рискованная идея, лучше хранить ее в погребе.
Редис
Редис обладает высокой влажностью и специфическим вкусом. После маринования он становится губчатым, мягким и теряет свою хрусткость. К тому же, этот овощ приобретает неприятный запах при длительном хранении. Лучше есть редиску свежей или использовать для летних салатов.
Перезревшие огурцы
Желтые, мягкие перезрелые огурцы — плохой вариант для заготовки на зиму. Они не хрустят, имеют пустоты внутри и могут испортить всю банку. Для консервации нужно использовать только молодые, плотные огурчики.