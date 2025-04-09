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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Какие овощи и фрукты выдерживают весенние морозы: советы известного синоптика

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какие растения устойчивы к весенним морозам

Автор публикации
Анна Носова Анна Носова
Какие растения устойчивы к весенним морозам

Какие растения устойчивы к весенним морозам

Весенняя погода в Украине часто бывает переменчивой. Нынешний апрель не порадовал украинцев теплом, морозы, о которых предупреждали синоптики, не заставили себя ждать — после периода тепла наступили резкие похолодания, что, безусловно, отразится на будущем урожае.

В связи с этим вопрос об устойчивости различных овощей и фруктов к низким температурам является актуальным вопросом для садоводов и огородников.

Синоптик Наталья Диденко поделилась рекомендациями по растениям, которые с большей вероятностью переживут весенние заморозки. По ее словам, некоторые овощи и ягоды способны выдерживать понижение температуры до -6 градусов.

Самые стойкие к заморозкам овощи по совету Наталки Диденко

  • Щавель, шпинат, укроп и петрушка. Эти листовые зеленые культуры имеют относительно высокую устойчивость к кратковременным заморозкам благодаря своему составу клеток и способности быстро восстанавливаться после незначительных повреждений.

  • Морковь и сельдерей : Молодые всходы этих корнеплодов также демонстрируют неплохую холодостойкость.

  • Лук (севок). Ранние посадки лука-севок имеют определенную устойчивость к заморозкам.

Выносливые ягоды (по рекомендации синоптикини)

  • Малина и ежевика . Эти ягодные кусты также отмечены синоптикой как относительно устойчивые к весенним заморозкам. Их почки и молодые побеги способны выдерживать небольшие понижения температуры.

Растения, уязвимые к морозам

В то же время, Наталья Диденко предостерегла об уязвимости

  • голубики, крыжовника, смородины, винограда

  • косточковых плодовых деревьев (вишни, черешни, сливы, абрикосы),

  • некоторых цветов, таких как бархатцы, георгины и розы.

Важно помнить, что устойчивость растений зависит от многих факторов, включая сорт, стадию развития, длительность и интенсивность заморозков. Поэтому даже если ваши растения относятся к относительно устойчивым видам, рекомендуется принимать профилактические меры для их защиты, особенно в периоды прогнозируемых заморозков. Укрытие агроволокном, мульчирование почвы и, по возможности, дымование может помочь сохранить ваш будущий урожай.

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