Какие овощи и фрукты выдерживают весенние морозы: советы известного синоптика

Какие растения устойчивы к весенним морозам

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Весенняя погода в Украине часто бывает переменчивой. Нынешний апрель не порадовал украинцев теплом, морозы, о которых предупреждали синоптики, не заставили себя ждать — после периода тепла наступили резкие похолодания, что, безусловно, отразится на будущем урожае.

В связи с этим вопрос об устойчивости различных овощей и фруктов к низким температурам является актуальным вопросом для садоводов и огородников.

Синоптик Наталья Диденко поделилась рекомендациями по растениям, которые с большей вероятностью переживут весенние заморозки. По ее словам, некоторые овощи и ягоды способны выдерживать понижение температуры до -6 градусов.

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Самые стойкие к заморозкам овощи по совету Наталки Диденко

Щавель, шпинат, укроп и петрушка. Эти листовые зеленые культуры имеют относительно высокую устойчивость к кратковременным заморозкам благодаря своему составу клеток и способности быстро восстанавливаться после незначительных повреждений.

Морковь и сельдерей : Молодые всходы этих корнеплодов также демонстрируют неплохую холодостойкость.

Лук (севок). Ранние посадки лука-севок имеют определенную устойчивость к заморозкам.

Выносливые ягоды (по рекомендации синоптикини)

Малина и ежевика . Эти ягодные кусты также отмечены синоптикой как относительно устойчивые к весенним заморозкам. Их почки и молодые побеги способны выдерживать небольшие понижения температуры.

Растения, уязвимые к морозам

В то же время, Наталья Диденко предостерегла об уязвимости

голубики, крыжовника, смородины, винограда

косточковых плодовых деревьев (вишни, черешни, сливы, абрикосы),

некоторых цветов, таких как бархатцы, георгины и розы.

Важно помнить, что устойчивость растений зависит от многих факторов, включая сорт, стадию развития, длительность и интенсивность заморозков. Поэтому даже если ваши растения относятся к относительно устойчивым видам, рекомендуется принимать профилактические меры для их защиты, особенно в периоды прогнозируемых заморозков. Укрытие агроволокном, мульчирование почвы и, по возможности, дымование может помочь сохранить ваш будущий урожай.