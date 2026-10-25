Какие овощи и зелень можно вырастить на своем подоконнике к новогоднему столу: полный список

Что можно вырастить зимой на подоконнике / © Фото из открытых источников

Чтобы к новогоднему столу иметь свою свежую зелень и даже домашние овощи, не обязательно ждать весны. На обычном подоконнике можно вырастить зеленый лук, укроп, петрушку, салат, микрозелень, а в надлежащих условиях огурцы и помидоры черри.

Зеленый лук. Самый простой вариант для домашнего огорода. Луковицы можно поставить в емкость с небольшим количеством воды или посадить в грунт. Зеленые перья будут постепенно отрастать и станут дополнением к салатам, бутербродам и гарнирам.

Укроп. Семена высевают в контейнер с рыхлой почвой. Растению требуются регулярный полив и достаточное количество света. Зимой укроп растет медленнее, поэтому для получения нежной зелени к праздникам желательно позаботиться о дополнительном освещении.

Петрушка. Ее выращивают в горшках с дренажными отверстиями. Петрушке нужны умеренный полив и светлое место. Поскольку семена прорастают не сразу, сеять культуру лучше раньше времени.

Базилик. Ароматная зелень подходит к салатам, закускам и блюдам с помидорами. Базилик любит тепло и свет, поэтому зимой его лучше размещать на хорошо освещенном подоконнике, защищенном от холодных сквозняков.

Листовый салат. Для домашнего выращивания подойдут компактные сорта. Семена высевают в широкий контейнер, а молодые листики срезают по мере роста. Свежий салат можно добавлять к новогодним закускам и овощным блюдам.

Рукола. Она быстро формирует молодые листья с характерным пикантным вкусом. Рукола выращивают в контейнерах с грунтом, регулярно поливают и срезают по мере надобности. Чтобы зелень была на столе длиннее, семена можно высевать несколькими небольшими партиями.

Микрозелень. Это один из самых быстрых способов получить домашний урожай. Для выращивания подойдут специальные семена редиса, гороха, брокколи или горчицы. Молодые побеги обычно можно срезать примерно через 7-14 дней в зависимости от культуры и условий. Их добавляют к салатам, бутербродам и праздничным бутербродам.

Редис. Для подоконника выбирают ранние сорта, предназначенные для выращивания в контейнерах. Растению нужны более глубокий горшок, рыхлая почва и достаточное освещение. При благоприятных условиях первые корнеплоды можно получить примерно через месяц, но зимой сроки могут увеличиваться.

Помидоры черри. Для квартиры лучше всего подходят низкорослые, компактные сорта, в частности, «Балконное чудо», «Пиноккио» и «Микрон». Им нужны горшок достаточного объема, тепло и много света. Зимой желательно использовать фитолампу. От посева до первых спелых плодов может пройти около 80 дней, поэтому для новогоднего урожая лучше начинать выращивание сейчас.