Какие овощи не стоит сажать возле чернобривцев: цветы угнетают эти культуры

Эти цветы не только украшают клумбы, они крайне полезны для будущего урожая овощей, а для некоторых культур, наоборот, могут быть опасными.

Чернобривцы – одни из самых популярных цветов, которые растут у каждого украинского двора. Но они не только являются украшением для усадьбы, но могут быть крайне полезны для почвы или борьбы с вредителями и разнообразными болезнями. Однако есть такие огородные культуры, которые не любят этих цветов, потому что они угнетают их рост и развитие.

Какие культуры лучше сажать возле чернобривцев

Эти цветы несут саму лишь пользу для роста и развития овощей. Если посеять чернобривцы рядом с грядками, то овощные культуры будут хорошо расти и давать большой урожай. Эти цветы улучшают почву, задерживая влагу внутри и насыщая необходимыми микроэлементами.

Также чернобривцы являются отличными защитниками томатов от фитофторы. Чтобы сохранить помидоры от заболевания, осенью нужно вносить в грунт измельченные стебли чернобривцев и перекапывать участок. Тогда в следующем сезоне болезни не будет, и вы соберете тройной урожай томатов.

Какие огородные культуры не любят чернобривцев

Однако есть такие растения, которым эти цветы могут повредить. Они крайне негативно влияют на их корневую систему. Это касается бобовых и злаковых культур.

Некоторые хозяева говорят, что чернобривцы также могут подавлять капусту и редьку.

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