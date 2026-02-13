Какие овощи нужно сеять на рассаду уже в феврале, чтобы получить ранний урожай: полный список

Февраль — это не просто конец зимы, а старт активного огородного сезона. Именно в этот период опытные овощеводы закладывают основу для щедрого и раннего урожая. Некоторые овощи имеют длительный период вегетации, поэтому их следует сеять раньше, чтобы успеть получить плоды уже в начале лета.

Перец сладкий и острый. Перец имеет один из самых длинных периодов развития среди популярных овощных культур. От высева к посадке в открытый грунт проходит до трех месяцев. А ранняя рассада позволит получить первые плоды уже в июне.

Баклажаны. Еще одна культура с медленным ростом. Баклажаны особенно требовательны к теплу, поэтому поздние посевы часто не успевают сформировать мощный куст. А если посеять их в феврале, это позволит получить прочную и устойчивую рассаду, которая быстро начнет плодоносить после высадки в открытый грунт.

Сельдерей корневой. Это настоящий чемпион по продолжительности развития, иногда культуре требуется более 150 дней до полного формирования корнеплода. Именно поэтому сельдерей нужно сеять в феврале, чтобы получить большой, сочный и ровный корень.

Помидоры ранних сортов. Хотя многие огородники сеют томаты в марте, раннеспелые сорта можно сажать уже во второй половине февраля. Это особенно актуально для тех, кто имеет теплицу или живет в регионах с теплой весной. Такие помидоры начинают созревать уже в начале лета.

Капуста. Ранние сорта капусты отлично подходят для посева в феврале. Они быстро наращивают корни и листья, лучше приживаются после высадки в открытый грунт и уже в конце мая могут радовать первыми тугими головками.

Порей. Эта культура имеет долгий период вегетации, поэтому ее следует сажать как можно раньше. Февральская рассада формирует крепкий ствол, который быстро утолщается после пересадки. Порей порадует урожаем уже в конце весны или начале лета.