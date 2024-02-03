Какие овощи нужно сеять уже в феврале, чтобы поскорее получить первый урожай

Эта рассада не нуждается в особом уходе, хорошо растет на подоконнике, даже в маленьком помещении.

В феврале идеальное время для того, чтобы высаживать овощи на рассаду. Также некоторые из них можно выращивать на подоконнике и не переносить в открытый грунт, нужно просто выбрать правильные семена. Рассказываем, что стоит посадить уже в феврале, чтобы поскорее получить первый урожай, ссылаясь на Express.

Какие овощи высаживать в феврале 2024 года, чтобы быстро получить первый урожай

Помидоры. Ни один украинский огород не обходится без этих овощей. К тому же рассаду помидоров достаточно просто вырастить на своем подоконнике. Главное, чтобы было достаточно дневного света. Для рассады следует выбирать низкорослые сорта, занимающие мало места. Перед посадкой нужно замочить семена в соленой воде, когда некачественные всплывут, их следует выбросить. Затем на полчаса замочите семена в растворе марганцовки, чтобы рассада была крепкой и противостояла заболеванию. Семена помидоров необходимо сажать на глубину до полутора сантиметров и регулярно поливать.

Ни один украинский огород не обходится без этих овощей. К тому же рассаду помидоров достаточно просто вырастить на своем подоконнике. Главное, чтобы было достаточно дневного света. Для рассады следует выбирать низкорослые сорта, занимающие мало места. Перед посадкой нужно замочить семена в соленой воде, когда некачественные всплывут, их следует выбросить. Затем на полчаса замочите семена в растворе марганцовки, чтобы рассада была крепкой и противостояла заболеванию. Семена помидоров необходимо сажать на глубину до полутора сантиметров и регулярно поливать. Огурцы. Эти овощи достаточно неприхотливы в уходе и не требуют много места. К тому же, их можно выращивать на подоконнике, уже через месяц у вас будет свой первый урожай. Только следует брать гибридные сорта, не требующие опыления. Для посева лучше выбирать раннеспелые огурцы, обработайте их так же, как семена помидоров, или можно приобрести уже обработанные. Сажайте семена на глубину полтора сантиметра в подготовленную емкость. Рассаду нужно регулярно поливать, чтобы не пересыхала почва. Для того чтобы растение быстрее росло, необходимо удалять верхушки.

Эти овощи достаточно неприхотливы в уходе и не требуют много места. К тому же, их можно выращивать на подоконнике, уже через месяц у вас будет свой первый урожай. Только следует брать гибридные сорта, не требующие опыления. Для посева лучше выбирать раннеспелые огурцы, обработайте их так же, как семена помидоров, или можно приобрести уже обработанные. Сажайте семена на глубину полтора сантиметра в подготовленную емкость. Рассаду нужно регулярно поливать, чтобы не пересыхала почва. Для того чтобы растение быстрее росло, необходимо удалять верхушки. Редис. Для выращивания редиса нужно брать широкую емкость высотой до 20 сантиметров, чтобы корнеплод мог свободно расти и развиваться. Перед посевом замочите семена на сорок минут и высевайте на расстоянии 5-7 сантиметров друг от друга. Затем полейте грунт теплой водой, емкость накройте пленкой до первіх всходов. После появления ростков снимите пленку и поставьте емкость на светлый подоконник.

Для выращивания редиса нужно брать широкую емкость высотой до 20 сантиметров, чтобы корнеплод мог свободно расти и развиваться. Перед посевом замочите семена на сорок минут и высевайте на расстоянии 5-7 сантиметров друг от друга. Затем полейте грунт теплой водой, емкость накройте пленкой до первіх всходов. После появления ростков снимите пленку и поставьте емкость на светлый подоконник. Острый перец. Этот овощ можно смело выращивать дома, даже не пересаживая в открытый грунт. Сначала нужно прорастить семена, положив их на влажную марлю. Его следует держать в теплом месте во влажной ткани в течение семи дней. Затем можно высаживать семена в горшки или контейнеры. Перец нужно регулярно поливать и держать емкость на светлом подоконнике.

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