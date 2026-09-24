Какие овощи нужно собрать с огорода до первых заморозков, а которые можно оставить на участке

Какие овощи боятся мороза / © Freepik

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Первые осенние заморозки могут испортить часть урожая буквально в одну ночь. Особенно чувствительны к минусовой температуре теплолюбивые культуры, в то время как некоторые корнеплоды и капустные, наоборот, нормально переносят прохладу. Поэтому убирать весь огород одновременно не стоит.

Что обязательно собрать до заморозков

Помидоры, огурцы, кабачки и патиссоны лучше убрать к стойким заморозкам. Даже если плоды еще не полностью созрели. Помидоры особенно легко повреждаются холодом, а подмерзшие плоды сохраняются хуже.

Фасоль также не стоит оставлять на грядке надолго, если стручки уже созрели. Влажная холодная погода может привести к их загниванию, а семена — к плесени.

Тыквы желательно убрать до сильных заморозков. Их собирают, когда кожура стала жесткой, а плодоножка начала подсыхать. Срезать тыкву нужно вместе с плодоножкой, оставляя несколько сантиметров.

Картофель не следует оставлять в земле после того, как ботва погибла. Картофель выкапывают в сухую погоду, просушивают и закладывают на хранение.

Какие овощи могут оставаться на грядке

Морковь, пастернак и топинамбур способны выдерживать прохладную погоду. Морковь даже часто оставляют в почве до поздней осени, если земля не промерзает. Однако для зимовки ее нужно хорошо замульчировать.

Брюссельская капуста, белокочанная и вьющаяся капуста значительно лучше переносят холод, чем теплолюбивые овощи. Легкие осенние заморозки для некоторых капустных даже могут улучшить вкус, поскольку в листьях скапливается больше сахаров.

Порей можно оставлять на грядке довольно долго. Этот сорт лука холодостойкий, а при мягкой зиме может оставаться в земле еще дольше.

Свекла выдерживает холодную погоду, но сильных заморозков лучше не допускать. Если прогнозируют стойкую минусовую температуру, корнеплоды нужно выкопать.

Ориентируйтесь не только на календарь

Точная дата уборки каждый год разная, поэтому главный ориентир — прогноз погоды и температура почвы. Если синоптики прогнозируют первый кратковременный «минус», теплолюбивые культуры лучше убрать накануне.

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В то же время не стоит выкапывать холодостойкие овощи слишком рано. Морковь, пастернак, порей и некоторые виды капусты могут продолжать расти осенью и набирать массу.

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