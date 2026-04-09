Какие овощи сажать в апреле: 7 культур для быстрого урожая

Апрель — ключевой период для старта огородного сезона, однако выбор культур зависит от погодных условий и риска заморозков. Эксперты советуют высевать прежде всего холодостойкие овощи, которые способны дать ранний и стабильный урожай.

Об этом сообщило издание martha stewart.

По словам специалистов по садоводству, посев в апреле позволяет растениям укорениться до наступления летней жары. В то же время в регионах с переменчивой погодой следует учитывать возможные похолодания и выбирать культуры, которые выдерживают прохладу.

В список овощей, которые лучше всего высаживать в апреле, вошли морковь, салат-латук, горох, сладкий картофель, перец, шпинат и мангольд.

Морковь рекомендуют высевать непосредственно в открытый грунт. Прохладная почва в этот период способствует ее прорастанию, а ранний посев позволяет растению сформироваться до повышения температуры летом. Для лучшего результата подходит хорошо дренированная почва, в частности в приподнятых грядках или контейнерах с песчаным компостом.

Салат-латук активно растет весной, но плохо переносит жару, поэтому его высевают именно в апреле. Его можно выращивать как в открытом грунте, так и в контейнерах. В то же время огородникам советуют следить за появлением слизней и улиток, которые могут повреждать растения. Для продления сезона выращивания выбирают термостойкие сорта.

Горох также лучше высаживать в прохладный период, поскольку летом он растет хуже. Его рекомендуют сеять рядами с небольшим расстоянием и обеспечивать опору — например, сетку или шпалеру. Отдельно советуют защищать семена от грызунов.

Сладкий картофель требует длительного периода вегетации, поэтому посадка в апреле позволяет ему вовремя сформировать урожай. В то же время для этой культуры важны тепло и достаточное пространство, а избыток азота может привести к активному росту листьев вместо клубней.

Перец стоит высаживать в апреле только в регионах, где уже достаточно тепло. Эта культура нуждается в прогретой почве, регулярном поливе и мульчировании. По словам экспертов, перцы могут некоторое время расти медленно, но впоследствии активно развиваются. Высокие растения иногда нуждаются в дополнительной опоре.

Шпинат, как и салат, хорошо растет в прохладную погоду и быстро дает урожай. Его можно высевать как в открытом грунте, так и в контейнерах или на приподнятых грядках. Для выращивания подходят солнечные или полузатененные участки с влажной почвой.

Мангольд считается одной из самых выносливых культур для весеннего посева. Он хорошо переносит как прохладу, так и повышение температуры, а регулярная уборка листьев стимулирует дальнейший рост.

