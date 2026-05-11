Какие платья не стоит носить женщинам за 50 этим летом: они уже давно вышли из моды и искажают образ

После 50 лет женщина может выглядеть невероятно стильно, элегантно и современно, главное — правильно выбирать фасоны одежды. Именно платье способно как освежить образ и зрительно омолодить, так и наоборот, добавить несколько лишних лет. Стилисты отмечают: некоторые еще недавно популярные модели сегодня портят даже дорогой образ. Летом 2026 года в моде легкость, натуральность, правильный крой и женственность без излишеств.

Бесформенные платья-мешки

Многие после 50 прибегают к коррекции фигуры с помощью свободной одежды. Однако стилисты предупреждают: бесформенные платья-мешки делают образ тяжелым и визуально прибавляют возраст.

Особенно не стоит покупать или носить темные широкие модели без акцента на талии. Такой фасон скрывает не только недостатки, но и женственность. В моде же легкие платья полусвободного кроя, которые делают силуэт выразительным.

Слишком мелкий цветочный принт

Платья в мелкий цветочек этим летом стилисты советуют убрать подальше в шкаф. Такой принт часто старомодный и удешевляет образ. Особенно неудачны модели с большим количеством рюшей, воланов и слишком пестрыми узорами.

В 2026 году гораздо более актуальными считаются:

однотонные платья;

большие природные принты;

геометрия;

спокойные пастельные оттенки;

натуральные ткани.

Устаревшие фасоны, обтягивающие фигуру

Очень тесные платья из тонкого трикотажа давно вышли из моды. Они часто подчеркивают, что женщины обычно хотят скрыть, и делают образ менее элегантным. Стилисты советуют после 50 делать ставку не на чрезмерное облегание, а на правильный крой и качественную ткань.

Особенно эффектный вид этим летом будут иметь:

платья-рубашки;

фасоны А-силуэта;

удлиненные льняные модели;

платья с мягким поясом;

модели с V-образным вырезом.

Блестящие ткани и излишек декора

Платья с большим количеством паеток, страз, кружев и блестящих вставок стилисты называют одним из самых неудачных вариантов для повседневного образа. Такая одежда часто перегружена и визуально удешевляет общий образ.

Лучше выбирать простые фасоны из качественной ткани в светлых или естественных цветах.

Какие платья омолаживают женщин за 50

Модные эксперты отмечают, что лучше всего этим летом работают простые и элегантные решения. Омолаживают:

светлые оттенки;

натуральный лен и хлопок;

мягкие вертикальные линии;

свободный, но не мешковатый крой;

длина миди;

аккуратный рукав.

Такие модели делают образ более легким, свежим и значительно более современным.

