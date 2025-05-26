Какие платья нельзя носить женщинам за 50: такие модели выглядят нелепо и добавляют возраст

Какие платья нельзя носить женщинам 50+ / © Freepik

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Стилисты рекомендуют всем без исключения женщинам за 50 избавиться навсегда от этих платьев. Они ведь не только делают общий образ смешным, но и выражают все недостатки фигуры.

Платье в горизонтальную полоску

Какие платья нельзя носить женщинам50+ / © Instagram

Такая модель будет делать фигуру более широкой и прибавлять лишний вес, даже если его нет. К тому же, горизонтальные полоски укорачивают ноги, что отрицательно скажется на фигуре. Так что одежду с этим рисунком нельзя носить низеньким женщинам. И, напротив, вертикальные полоски будут удлинять фигуру, подчеркивая красоту ног, поэтому всем любительницам полосатых принтов лучше выбирать такие модели.

Короткие платья

Какие платья нельзя носить женщинам50+ / © Фото из открытых источников

Зрелым женщинам нельзя носить таких платьев, потому что они открывают колени, а эта часть тела выдает возраст. Если хочется подчеркнуть свою обольстительность, стилисты рекомендуют выбирать приталенные платья чуть ниже колен. Такие модели будут делать общий аутфит роскошным и потрясающим.

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Платья с «хищными» принтами

Какие платья нельзя носить женщинам50+ / © www.freepik.com/free-photo

Почему-то женщины элегантного возраста очень любят анималистические принты. Да, они периодически возвращаются в моду, и дамам за 50 стоит быть очень осторожными с такой коварной одеждой. Она ведь подходит только женщинам 30+. Если хочется добавить леопардовый рисунок в общий аутфит, модные эксперты рекомендуют воспользоваться аксессуарами — сумочками, платками, очками или браслетами.

Мешковатые платья

Какие платья нельзя носить женщинам50+ / © www.freepik.com/free-photo

Еще одна любимая вещь практически всех дам зрелого возраста. Стилисты не запрещают носить свободные платья, однако они должны быть прямого кроя и из качественного материала. Такое платье будет хорошо держать форму, а не станет тряпкой после первой стирки.