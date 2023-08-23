Какие платья стилисты не рекомендуют носить женщинам после 50: пять фасонов, которые смотрятся бессмысленно и старят

Неважно, сколько тебе лет, главное быть молодой в душе! С этим утверждением тяжело не согласиться. Но, как ни крути, с возрастом фигура меняется, поэтому к выбору платьев нужно подходить посерьезнее.

Платья требуют особого внимания, ведь нередко те модели, которые раньше на женщине выглядели модно и элегантно, в зрелом возрасте раскрывают все изменившиеся недостатки фигуры. Чтобы не попасть в такую неприятную ситуацию, стоит запомнить пять вариантов платьев, запрещенных носить женщинам после 50 лет.

Конечно, выбирая платье, нужно руководствоваться своими вкусами и предпочтениями. Очень важно, чтобы женщина чувствовала себя в одежде привлекательно и уверенно. Но существуют некоторые вещи, о которых лучше забыть в элегантном возрасте.

Что нельзя носить женщинам после 50 лет: пять вариантов платьев

Мини

Мини платья после 50 лет / Фото: Instagram

Даже молодым девушкам ультракороткие платья подходят не всегда, ведь не каждое может похвастаться высоким ростом или спортивной фигурой. В зрелом же возрасте короткие платья выглядят бессмысленно и могут даже прибавить возрасту.

Бесформенные платья

Платье-мешок после 50 лет / Фото: Instagram

Даже если ваша фигура после 50 лет далека от модельной, это не повод одевать платье-мешок. Пышная фигура в таких нарядах будет выглядеть еще более объемной. Поэтому вы не только не избавитесь от проблемы, но и можете усугубить ситуацию.

Платья в горизонтальную полоску

Платье в горизонтальную полоску после 50 лет / Фото: Instagram

Мало кто знает, что горизонтальные полоски могут быть невероятно коварными, ведь визуально они делают фигуру шире, чем она есть. Если вам нравится принт в виде полосок, лучше отдавать предпочтение вертикальным, которые "удлинят" фигуру, сделают вас выше и стройнее с виду.

Платье А-силуэта

Платья с А-силуэтом после 50 лет / Фото: Фото из открытых источников

Такой крой, особенно, если носить его после 50 лет, тяготит силуэт. То есть низ будет выглядеть визуально более тяжелым, а верх слишком узким. Подобного дисбаланса лучше избегать, он ведь старит и может раскрывать все недостатки фигуры.

Платья с цветочным принтом

Платье с цветочным принтом после 50 лет / Фото: Instagram

Выбирать флористический принт женщинам после 50 лет нужно очень осторожно. Хотя такие узоры остаются популярными из года в год, есть возможность приобрести вещь, которая будет выглядеть на фигуре, словно бабушкин халат. Такое платье придаст лишний возраст, сделает образ неинтересным и слишком обычным.

Так что же тогда можно одеть женщине после 50 лет? Стилисты рекомендуют присмотреться к длине макси, подходящей практически всем. Прекрасно будут смотреться платья с широкой юбкой, маскирующие талию и создающие вокруг атмосферу загадочности. Платья-рубашки и платья-футляры подойдут женщинам после 50 лет, которые занимаются спортом и остались стройными. Платья-рубашки, кстати, можно отлично дополнять широкими поясами. Можно обратить внимание на свободный крой к средине икры, платье с юбкой-солнцем, которое будет красиво разлетаться от талии (дополнять последнюю лучше суженным жакетом). Принты, не прибавляющие объем, также подходят женщинам после 50 лет. Это легкая ячейка, вертикальная полоска. Не забудьте подобрать правильные аксессуары и обувь. И вы будете на высоте.

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