Какие плодовые деревья сажать в октябре: секреты осенней посадки для большого урожая

Садоводы отмечают: чем раньше осенью посажено дерево, тем больше времени у него есть для формирования корневой системы до наступления устойчивых заморозков. Поэтому эти четыре вида плодовых деревьев идеально подходят для посадки в октябре.

Об этом пишут Storinka.

Яблоня

Яблоня — это классический выбор для осеннего посадки, поскольку эти деревья особенно зимостойки. Благодаря этому качеству, единственное решение, которое нужно принять, — это выбор сорта.

Требования к посадке: Полное или частичное солнце, хорошо дренированная почва.

Вишня (Черешняя)

Сажение вишни в октябре позволит растению стать стабильным и хорошо адаптироваться к окружающей среде уже к следующей осени. Некоторые сорта будут готовы к сбору урожая уже в мае.

Требования к посадке: Полное солнце, хорошо дренированная и слабокислая почва.

Груша

Посадка груши осенью позволяет саженцу избежать стресса, который несет за собой жаркая летняя погода. Однако следует помнить, что груши подвержены болезням, как фитофтороз и черные пятна.

Совет: Уборка опавших листьев осенью может предотвратить распространение мучнистой росы.

Требования к посадке: Полное солнце, хорошо дренированный, слабокислый грунт.

Персик

Хотя персиковое дерево не такое выносливое, как яблоня или груша, его посадка в октябре все же целесообразна. Осенняя посадка поможет саженцу хорошо прижиться до смены погоды, что повысит его шансы успешно пережить зиму.

Секрет успешной зимовки: Как помочь деревьям пережить морозы

Для того чтобы новые деревья, особенно менее выносливые, справились с более холодными зимними температурами, садоводы советуют применять метод мульчирования.

Необходимо нанести толстый слой мульчи (например, соломы, опилок или древесной щепы) на почву вокруг только что посаженного дерева. Это поможет сохранить тепло, защитит корневую систему от резких перепадов температуры и удержит влагу.

