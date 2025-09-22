Как подготовить смородину к зиме, чем подкормить осенью: правильный выбор для хорошего урожая

Как подкормить смородину осенью

Реклама

Осень — самое ответственное время для ухода за черной смородиной. Именно в этот период закладывается основа будущего урожая, и от того, насколько правильно мы подготовим растение к зиме, зависит здоровье и плодоношение в следующем сезоне. Одним из самых эффективных способов подкормки является правильное внесение фосфорных удобрений в сочетании с влагозарядным поливом и мульчированием.

Не следует спешить с обрезкой смородины, пока на кусте еще остаются зеленые листья. В настоящее время происходят естественные процессы, помогающие растению перейти в состояние зимнего покоя. Если лист держится крепко, а отдельный слой на черенке не образовался, куст еще нуждается в этих листках для накопления питательных веществ. Поэтому главной задачей садовода осенью становится не обрезка, а подготовка корневой системы к зимовке.

Влагозарядный полив

В регионах с сухой осенью трех или четырехлетним кустам необходимо дать обильный полив — примерно 20–40 литров воды под один куст. Для этого вокруг него делают лунку, в которую и выливают воду. Такой полив помогает корням накопить достаточно влаги и без проблем выдержать зимние морозы. Если же осень дождливая, дополнительный полив не требуется.

Реклама

Основная подкормка смородины осенью — это фосфор.

По мнению экспертов, важнейшим элементом для подкормки черной смородины осенью является фосфор. Чаще используют суперфосфат или двойной суперфосфат. Ошибка многих огородников в том, что они рассыпают удобрение по поверхности почвы. Однако фосфор почти не мигрирует в почве — на тяжелых землях он может передвинуться не дальше одного сантиметра, а на песчаных — максимум до четырех. Поэтому поверхностное внесение практически не приносит пользы.

Как подкормить смородину фосфором

Для внесения фосфорных удобрений следует делать отверстия примерно на 10 см в почву, ведь именно там они оказываются в зоне активных корешков. При этом не следует проводить глубокое рыхление или перекапывание, поскольку уже на глубине 3-4 см находятся хрупкие поверхностные корни, которые легко повредить.

Чтобы правильно внести удобрения, можно воспользоваться чем-то металлическим — трубкой, штыком прокалывают землю вокруг куста, делая отверстия, в которые засыпают гранулы суперфосфата. В корневой зоне сразу оказывается нужное питание, которое растение сможет легко усвоить.

Для трехлетнего куста достаточно 100 г суперфосфата. Удобрение не вредит даже в случае превышения нормы, ведь оно оказывает пролонгированное действие, сохраняясь в почве в течение двух-трех лет. Это позволяет даже один раз заложенную подкормку использовать растением несколько сезонов подряд.

Реклама

После внесения удобрения обязательно производят полив, который смывает гранулы в отверстия и помогает распределить питательные вещества в зоне корней. Завершающим этапом является мульчирование. Лучше всего для этого подходит слой соломы толщиной 5-10 см. Он защитит поверхностные корни, расположенные всего на глубине 3-4 см, от возможного промерзания в бесснежную зиму.

Осенняя подкормка черной смородины — это простая, но очень эффективная процедура. Глубокое внесение суперфосфата вместе с влагозарядным поливом и мульчированием соломой поможет кустам успешно перезимовать, а весной активно стартовать в рост и формирование урожая. Этот метод можно использовать не только для черной, но и для красной смородины и крыжовника. Результат — крепкие кусты и значительно более высокий урожай ароматных ягод следующим летом.