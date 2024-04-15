Какие популярные прически старят и прибавляют возраст: стилисты рассказали, как лучше не стричься женщинам за сорок

Стилисты обратили внимание на прически, которые не подходят женщинам 40+

Чтобы выглядеть моложе, многие женщины 40+ выбирают популярные молодежные варианты стрижек. Но часто таким образом получают обратный эффект. Чтобы этого не произошло, нужно учесть форму лица, структуру волос, форму и тип стрижки, чтобы прическа не подчеркивала недостатки внешности и не прибавляла возраста.

Стилисты-эксперты отобрали тренды в прическах, которых следует избегать женщинам за 40 и предложили альтернативные варианты.

Каре длиной до подбородка с ровной челкой

Добавление ровной челки к бобу длиной до подбородка или немного дольше, по мнению стилистов может подчеркнуть последствия старения. Ровная челка привлекает слишком много внимания к глазам и этим окажет не очень удачный эффект.

Тупая челка

Вместо этого попробуйте боб или лоб с челкой-шторкой

Челка-шторка подходит любому лицу, в любом возрасте, считают эксперты.

Челка шторка

Пробор по середине

По мнению стилистов центральный пробор создает симметрию, которая привлекает внимание ко лбу и морщинам на нем, делает пряди на вид плоскими.

Пробор по середине

Вместо этого попробуйте многослойный боб с глубоким боковым пробором.

Вместо этого стилисты предлагают сделать боковой пробор. "Любое отличие, которое вы создаете, когда ваши волосы привыкли лежать ровно и посередине, создадут объем и будут иметь большое значение", — считает стилистка Ганима Абдулла.

Боб с боковым пробором

Многослойная стрижка Choppy Shags

Бесспорно, эта прическа создаст безумный объем на макушке, но она уже давно отжила свое.

Choppy Shags

Попробуйте стрижку Wispy Shag с деликатными слоями

Слишком текстурирование прически может сделать тонкие волосы еще более тонкими. Если же волосы правильно подстричь, можно получить идеальную форму, которая может "омолодить". Стилисты рекомендуют умеренно чередовать длинные пряди с короткими, не создавая слишком много слоев.

Wispy Shag

Прямые длинные волосы

Конечно, если у вас «тонкие, тонкие, ломкие, поврежденные волосы», лучше их отрезать. Если ваши волосы тонкие, они становятся тоньше, когда растут, а если они повреждены, они будут продолжать ломаться, чем дольше становятся.

Но даже если со здоровыми волосами все нормально, длина делает черты вытянутыми.

Длинные волосы

Вместо этого попробуйте с помощью прядей обрамить лицо.

Если вы выбираете длинные волосы, сделайте "лестницу", которая создаст движение и текстуру", – объясняет парикмахер Джина Ривера. Эффект обрамления лица можно создать с помощью челки-шторки или укороченных передних прядок.

Волосы стремянкой

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