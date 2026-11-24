Щенок лабрадора / © Associated Press

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Для активной семьи с детьми представитель Американского кинологического клуба, в первую очередь, советует лабрадора, который любит бегать, играть и охотно учится. Пуделя она описывает как такого же деятельного компаньона — эти собаки охотно приобщаются к семейным занятиям.

Об этом пишет TODAY.

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«Собаки очень зависят от нас, поэтому если вы выбираете очень активную породу, важно, чтобы ваш образ жизни тоже был активным», — объясняет вице-президент Американского кинологического клуба Бренди Хантер Манден.

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Среди ее рекомендаций для семей с детьми — эти шесть пород. Их повадки помогут представить общую жизнь, а более близкое знакомство с конкретным животным покажет его собственный темперамент.

Лабрадор охотно бегает и учится вместе с семьей

Лабрадор, по оценке Манден, хорошо ладит с детьми всех возрастов и любит походы, бег и игры. Ему нравится занятия, в которых принимает участие вся семья. Сообразительность, готовность учиться и умение приспосабливаться облегчают воспитание — это особенно ценно для занятых родителей. Если вы сами любите много ходить и играть на улице, у вас уже есть общие интересы с таким любимцем.

У золотистого ретривера ласковый нрав и потребность в занятиях

Золотистых ретриверов представительница клуба описывает как приветливых собак со спокойной манерой поведения, которых непросто испугать. Их характер может привлечь семью, которая ищет ласкового компаньона. По советам специалистов, золотистым ретриверам нужны регулярные прогулки, игры и умственные занятия. К ежедневному уходу добавляется расчесывание шерсти, поэтому заложите время и на него.

Пудель любит движение не меньше лабрадора

За нарядной стрижкой пуделя скрывается активная собака. Манден отмечает, что она может бегать, плавать и прыгать, как и лабрадор, обычно хорошо ладит с детьми и любит свою семью. Такой компаньон подойдет семье, желающей активно проводить время вместе с животным. Кроме общих занятий, пуделю нужен уход за шерстью — учтите его, когда будете планировать свой день.

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Бигля на прогулках захватывают запахи

Бигль — вариант для любителей природы, которого Манден советует за готовность в любой момент отправиться навстречу приключениям. Эта охотничья собака охотно исследует окружающую среду, а интересный запах может увести ее в сторону от тропы. Представительница клуба советует научить ее подходить по команде и использовать шлейку с поводком, что позволяет контролировать расстояние. Для семьи это возможность совмещать прогулки с учебой.

Ирландский сеттер поддержит активные выходы на природу

Ирландского сеттера Манден также описывает как энергичного спутника. Холмы и долины его не останавливают — так она объясняет любовь этой породы к движению. Если семейный досуг для вас означает прогулки на природе, обратите внимание на сеттера. Перед выбором сопоставьте эту потребность в активности с обычным будним днем.

Колли охотно учится и любит быть рядом с семьей

Колли привлекает представительницу клуба своим характером и обучаемостью. По ее оценке, эти собаки хорошо взаимодействуют с другими собаками и любят проводить время с семьей. Тем, кому интересно заниматься с любимцем и учить его командам, такая склонность пригодится.

Что важнее породы во время знакомства

Специалисты благотворительной организации Blue Cross советуют учитывать прежде всего темперамент и историю конкретной собаки. Взрослый любимец может уже знать правила жизни дома и вести себя спокойнее щенка, хотя некоторые его привычки будут нуждаться в работе. В приюте расспросите работников, как животное реагирует на детей, что любит и чего избегает. Погуляйте и поиграйте вместе, чтобы увидеть его поведение вне привычного места.

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Размер тоже имеет значение. Blue Cross объясняет, что укус большей собаки может нанести тяжелую травму, но и укус маленького способен серьезно навредить младенцу или малышу. Ребенок и собака любой породы должны общаться под активным наблюдением взрослого, а когда вы готовите обед или отвлекаетесь на другие дела, их нужно разделить.

Первое знакомство лучше устроить, когда и ребенок, и собака спокойны. Покажите ребенку, как ласково гладить животное и давать ему пространство, когда оно уходит. Для малышей, которые еще не понимают таких правил, особенно важно участие взрослого. Дома обустройте собаке тихое место, где она сможет отдыхать отдельно.

Семейная собака должна вписаться в ваши будни

Прежде чем выбрать породу собаки, договоритесь в семье, кто будет гулять с ней в дождь, заниматься обучением и ухаживать за шерстью. Посчитайте расходы на корм, ветеринарную помощь и уход во время вашего отпуска. Именно такой взгляд на обычный день поможет понять, сможете ли вы обеспечить потребности питомца на годы вперед.

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