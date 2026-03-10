Какие породы собак наименее прихотливы: эксперт назвал четырех спокойных компаньонов

Такса / © Credits

Выбирая собаку-компаньона, будущие владельцы обычно учитывают не только внешность, но и темперамент, уровень активности и потребности в уходе. Эксперт по зооиндустрии Аксель Лагеркранц назвал несколько пород, которые считаются относительно неприхотливыми.

Об этом сообщило издание Express.

По его словам, собаки, которые не требуют сложного ухода, обычно имеют короткую шерсть и мало линяют. Это означает, что владельцам не придется тратить много времени на регулярное вычесывание или уборку шерсти в доме. Такие породы также, как правило, имеют спокойный темперамент и умеренный уровень энергии.

Эксперт назвал четыре породы, которые могут стать хорошим выбором для людей с насыщенным образом жизни:

Французский бульдог

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Такса

Грейхаунд (борзая)

По словам Лагеркранца, французские бульдоги и кавалер-кинг-чарльз-спаниели хорошо адаптируются к жизни в квартире. Им достаточно коротких прогулок и много времени рядом с хозяином.

Таксы, несмотря на небольшой размер, отличаются выносливостью и также не требуют сложного ухода. В то же время грейхаунды могут создавать впечатление очень активных собак, но на самом деле часто ведут довольно спокойный образ жизни.

Эксперт отмечает, что борзые обычно предпочитают короткие периоды активности, после которых долго отдыхают. Кроме того, благодаря независимому характеру они могут некоторое время спокойно оставаться в одиночестве.

В то же время специалист отмечает: даже неприхотливые породы имеют базовые потребности, без которых невозможно обеспечить их здоровье и благополучие. В частности, собакам необходимы:

сбалансированное питание в соответствии с размером и активностью;

ежедневные прогулки и игровые занятия;

регулярные осмотры у ветеринара;

умственная стимуляция, например игрушки-головоломки или тренировки.

По словам эксперта, важно также обеспечить животному комфортное место для отдыха, внимание и любовь от хозяина.

Лагеркранц добавляет, что для людей с напряженным графиком или тех, кто живет в небольшом пространстве, спокойные и менее энергичные породы могут быть наиболее подходящим выбором. Регулярный режим кормления, прогулок и игр помогает собаке чувствовать себя уверенно и безопасно.

Напомним, ветеринары определили шесть пород собак, которые в 2026 году чаще всего будут рекомендовать будущим владельцам. В перечень вошли популярные семейные породы, известные своей адаптивностью и уравновешенным характером.