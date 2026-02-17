Джек-рассел-терьер / © Credits

Выбор первой собаки — это не только о симпатии к пушистому щенку, но и о соответствии породы вашему образу жизни. Ветеринарный хирург с более чем десятилетним стажем доктор Эйми Уорнер рассказала, какие собаки могут стать непростым выбором для новичков и почему.

Доктор Ворнер отмечает: условия проживания и уровень подготовки будущего владельца имеют ключевое значение. По ее словам, некоторые породы требуют настолько много активности и тренировок, что городская жизнь для них просто не подходит. Например, она обожает спаниелей, однако не посоветовала бы заводить их в квартире — эти собаки требуют интенсивных физических нагрузок, которые в городе сложно обеспечить.

Для тех, кто впервые берет собаку, ветеринар советует избегать пород, известных своим упрямством или сложностью дрессировки. Среди таких — джек-рассел-терьер, которого она называет «умным, но очень упрямым», что делает процесс обучения непростым для начинающих.

Еще один вызов для новичков — веймаранер. По словам Уорнер, это красивые, но чрезвычайно независимые и решительные собаки, которые не всегда склонны к послушанию.

Отдельно ветеринар предостерегает от брахицефальных пород — мопсов, французских бульдогов и подобных. Из-за коротких морд эти собаки часто имеют серьезные проблемы с дыханием, что приводит к дорогостоящему лечению и операциям. По ее мнению, разведение животных с такими недостатками является этически сомнительным.

Зато специалист советует обратить внимание на более покладистые породы. Золотистые ретриверы и лабрадоры, по ее словам, популярны именно потому, что их сравнительно легко дрессировать, они ориентированы на человека и прекрасно ладят с детьми.

Если семья рассматривает меньшую собаку, хорошим выбором может стать бордер-терьер — живой, но более податливый в обучении. А для тех, кто имеет достаточно места, ветеринар советует кавалер-кинг-чарльз-спаниеля с мягким характером. Единственное предостережение — проверять родителей на сердечные заболевания, поскольку порода склонна к таким проблемам.

