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Какие породы собак по закону должны гулять в наморднике: сколько придется заплатить владельцам-нарушителям
Домашние животные часто становятся источником эмоциональной поддержки и не зря собаку считают верным товарищем человека. Однако это вовсе не гарантирует, что четвероногий любимец будет одинаково дружелюбным ко всем вокруг. Нередко во время прогулки владельцы сталкиваются с внезапными вспышками агрессии со стороны своей собаки, которые трудно предвидеть и сдержать.
Подобные ситуации чаще всего возникают, когда собака замечает другое животное и мгновенно бросается вдогонку. Некоторые породы особенно склонны к подобному поведению, и для них ношение намордника на прогулках обязательно. Из-за потенциальной угрозы для окружающих важно заранее позаботиться о безопасных условиях выгула и избежать нежелательных инцидентов.
Некоторые породы собак официально признаны потенциально опасными, поэтому выгуливать их без намордника запрещено. Это правило действует не только в Украине, но и во многих других странах. В перечень таких пород обычно входят:
кавказская овчарка,
немецкая овчарка,
ротвейлер,
американский питбультерьер,
алабай (среднеазиатская овчарка),
все виды бультерьеров — американский, английский, стаффордширский,
акбаш,
канарский дог,
аргентинский дог,
доберман.
Эти животные имеют сильный характер и мощную физическую силу, поэтому ношение намордника — это не просто требование, а залог безопасности для окружающих.
Но это далеко не все требования. По действующим правилам все собаки, которые весят более 10–15 килограммов, должны выгуливаться исключительно в наморднике. Но дело не только в размерах — даже малые по габаритам, но темпераментные или подверженные агрессии собаки также должны носить намордник во время прогулок.
Особенно это касается прогулок в парках, общественных местах, в транспорте или в людных районах. В таких условиях любая собака, независимо от породы и характера, должна быть в наморднике. Часто владельцы даже не подозревают, что их ласковый пес может вдруг агрессивно среагировать на стрессовую ситуацию, новый запах или незнакомого человека. Собаки — существа импульсивные, и полагаться только на собственную интуицию или надежду, что "ничего не произойдет", рискованно.
Намордник — это элементарное средство безопасности, защищающее как окружающих, так и самого хозяина. К тому же, пренебрежение этим правилом может обойтись в копеечку: за выгул собаки без намордника предусмотрен штраф в размере от 170 до 340 гривен.