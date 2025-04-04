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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
319
Время на прочтение
2 мин

Какие породы собак по закону должны гулять в наморднике: сколько придется заплатить владельцам-нарушителям

Домашние животные часто становятся источником эмоциональной поддержки и не зря собаку считают верным товарищем человека. Однако это вовсе не гарантирует, что четвероногий любимец будет одинаково дружелюбным ко всем вокруг. Нередко во время прогулки владельцы сталкиваются с внезапными вспышками агрессии со стороны своей собаки, которые трудно предвидеть и сдержать.

Автор публикации
Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Какие породы собак по закону должны гулять в наморднике

Какие породы собак по закону должны гулять в наморднике / © unsplash.com

Подобные ситуации чаще всего возникают, когда собака замечает другое животное и мгновенно бросается вдогонку. Некоторые породы особенно склонны к подобному поведению, и для них ношение намордника на прогулках обязательно. Из-за потенциальной угрозы для окружающих важно заранее позаботиться о безопасных условиях выгула и избежать нежелательных инцидентов.

Некоторые породы собак официально признаны потенциально опасными, поэтому выгуливать их без намордника запрещено. Это правило действует не только в Украине, но и во многих других странах. В перечень таких пород обычно входят:

  • кавказская овчарка,

  • немецкая овчарка,

  • ротвейлер,

  • американский питбультерьер,

  • алабай (среднеазиатская овчарка),

  • все виды бультерьеров — американский, английский, стаффордширский,

  • акбаш,

  • канарский дог,

  • аргентинский дог,

  • доберман.

Эти животные имеют сильный характер и мощную физическую силу, поэтому ношение намордника — это не просто требование, а залог безопасности для окружающих.

Но это далеко не все требования. По действующим правилам все собаки, которые весят более 10–15 килограммов, должны выгуливаться исключительно в наморднике. Но дело не только в размерах — даже малые по габаритам, но темпераментные или подверженные агрессии собаки также должны носить намордник во время прогулок.

Особенно это касается прогулок в парках, общественных местах, в транспорте или в людных районах. В таких условиях любая собака, независимо от породы и характера, должна быть в наморднике. Часто владельцы даже не подозревают, что их ласковый пес может вдруг агрессивно среагировать на стрессовую ситуацию, новый запах или незнакомого человека. Собаки — существа импульсивные, и полагаться только на собственную интуицию или надежду, что "ничего не произойдет", рискованно.

Намордник — это элементарное средство безопасности, защищающее как окружающих, так и самого хозяина. К тому же, пренебрежение этим правилом может обойтись в копеечку: за выгул собаки без намордника предусмотрен штраф в размере от 170 до 340 гривен.

Дата публикации
Количество просмотров
319
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