Какие поверхности ни в коем случае нельзя чистить лимонной кислотой: она их разъедает

Лимонная кислота выглядит как универсальное средство для уборки, но некоторые поверхности от нее только портятся. Многие регулярно повторяют одну и ту же ошибку, даже не подозревая о последствиях.

Что нельзя чистить лимонной кислотой

Что нельзя чистить лимонной кислотой / © unsplash.com

Натуральный камень, такой как мрамор или гранит, не терпит кислоты. Она делает поверхность тусклой, оставляет матовые пятна и провоцирует микротрещины.

Алюминиевая посуда и столовые приборы темнеют под действием лимонной кислоты. Контакт создает тяжело отмываемый налет и изменяет вкус пищи.

Деревянные доски для нарезки и мебель покрываются белыми пятнами после обработки кислотой. Натуральные масла вымываются, оставляя поверхность сухой и шершавой.

Линолеум и некоторые виды ламината теряют защитный слой под влиянием агрессивного состава. Пол становится более чувствительным к царапинам и быстрее изнашивается.

Золотые и серебряные украшения с жемчугом или перламутром тускнеют при контакте с кислотными растворами. Драгоценные вставки могут совсем потерять блеск.

Эмалевые раковины и ванны образуют микротрещины при частом использовании лимонной кислоты. Со временем это приводит к появлению ржавых подтеков.

Акриловые поверхности мутнеют и желтеют после обработки кислотой. Восстановить первоначальный вид практически невозможно.

Электроника и экраны гаджетов страдают от разъедающего эффекта кислоты. Антибликовое покрытие стирается, на экранах остаются разводы.

Кожаная обувь и мебель теряют эластичность после контакта с кислотными средствами. Материал становится жестким и может потрескаться.

Для этих поверхностей лучше выбирать специализированные средства. Лимонная кислота эффективна для стекла, фарфора и нержавеющей стали, но она никак не универсальна.

