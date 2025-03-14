Какие предметы категорически нельзя поднимать с земли, можно навлечь на себя беду

Найденные на улице вещи – особенно деньги, ключи и драгоценности лучше не поднимать, чтобы не навлечь на себя беды.
Эзотерики убеждают, что некоторые предметы могут быть "потеряны" не случайно, а оставлены намеренно, чтобы перенести болезнь или сглазить.
Какие вещи нельзя поднимать с земли: народные приметы
- Ключи. Нельзя поднимать ключ без связки других, потому что именно на такие единичные предметы делают всяческие заклинания и переносят на них тяжелые болезни. Однако существует примета, если увидеть ключ, но не поднимать его, то это к счастью.
- Монеты и купюры. На монеты обычно наговаривают неудачи и болезни, а затем бросают их на перекрестке. Если поднять такие деньги на дороге или перекрестке, можно потерять здоровье и благополучие.
- Острые предметы – шпильки или иглы. Обычно на эти предметы делают сглаз, особенно если они лежат у двери. Эксперты по эзотерике говорят, что такие острые предметы служат ритуальными атрибутами для ведьм и колдунов.
- Украшения на запястье. Если такие вещи плетеные из ниток или бусин, их не следует поднимать. Если подобрать такой предмет, то можно навлечь на себя беду.
- Расчески и зеркала. Эти вещи несут в себе энергетику своего владельца, в старину они использовались для магических ритуалов. Зеркала и по сей день используются для проведения магических обрядов. Если подобрать эти предметы, можно получить все проблемы предыдущего владельца.
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