Какие предметы на кухне привлекают богатство: проверьте, есть ли у вас такие вещи

Если вы будете иметь эти вещи на своей кухне, у вас никогда не будут заканчиваться деньги.
Кухня – это сакральное место в каждом доме. Поскольку здесь не только готовят еду, в этой комнате собираются всей семьей, с друзьями или просто хочется посидеть за кофе в одиночестве. Поэтому это помещение имеет особую энергетику, которую можно использовать для привлечения благосостояния, счастья и финансовых потоков в свою жизнь. Рассказываем, какие вещи нужно обязательно иметь на кухне, чтобы привлечь богатство в свой дом.
Какие вещи на кухне притягивают богатство и счастье в дом
- Зеркало. Стоит повесить зеркало напротив плиты, чтобы в нем отражался огонь, так что энергетика денег будет повышаться в разы. Особое внимание следует уделять его чистоте, зеркало должно быть без пятен и разводов, тогда в вашем доме всегда будут деньги и согласие.
- Растения в горшках. Поставьте на подоконник как можно больше комнатных растений. Было бы хорошо, если бы это были мята, розмарин, базилик или шалфей. Именно эти пряные травы действуют как магниты для привлечения в жизнь больших денег. Следует следить за тем, чтобы они не увядали и хорошо росли, чем красивее будет растение, тем больше появится денег в вашей жизни.
- Оттенки желтого. Добавьте в кухонный декор желтые предметы. Это могут быть занавески на окнах, картины или фотографии, статуэтки, посуда, кухонный текстиль и т.д. Желтый цвет – символ богатства и положительной энергетики, поэтому в вашем доме всегда будут господствовать гармония и достаток.
- Предметы круглой формы. Держите на кухне круглые предметы, символизирующие бесконечность. Тогда у вас никогда не будут заканчиваться деньги. Для привлечения энергии бесконечности можно поставить круглый стол, приобрести круглые декоративные тарелки или посуду с круглыми узорами.
- Специи. Пряные травы обладают мощной энергетикой, которая в разы повысит потенциал богатства в вашем доме. Поэтому всегда держите на кухне ваниль, гвоздику, лавровый лист, имбирь, укроп и т.д.
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