Какие предметы на кухне привлекают богатство: проверьте, есть ли у вас такие вещи

Если вы будете иметь эти вещи на своей кухне, у вас никогда не будут заканчиваться деньги.

Кухня – это сакральное место в каждом доме. Поскольку здесь не только готовят еду, в этой комнате собираются всей семьей, с друзьями или просто хочется посидеть за кофе в одиночестве. Поэтому это помещение имеет особую энергетику, которую можно использовать для привлечения благосостояния, счастья и финансовых потоков в свою жизнь. Рассказываем, какие вещи нужно обязательно иметь на кухне, чтобы привлечь богатство в свой дом.

Какие вещи на кухне притягивают богатство и счастье в дом

Зеркало. Стоит повесить зеркало напротив плиты, чтобы в нем отражался огонь, так что энергетика денег будет повышаться в разы. Особое внимание следует уделять его чистоте, зеркало должно быть без пятен и разводов, тогда в вашем доме всегда будут деньги и согласие.

Стоит повесить зеркало напротив плиты, чтобы в нем отражался огонь, так что энергетика денег будет повышаться в разы. Особое внимание следует уделять его чистоте, зеркало должно быть без пятен и разводов, тогда в вашем доме всегда будут деньги и согласие. Растения в горшках. Поставьте на подоконник как можно больше комнатных растений. Было бы хорошо, если бы это были мята, розмарин, базилик или шалфей. Именно эти пряные травы действуют как магниты для привлечения в жизнь больших денег. Следует следить за тем, чтобы они не увядали и хорошо росли, чем красивее будет растение, тем больше появится денег в вашей жизни.

Поставьте на подоконник как можно больше комнатных растений. Было бы хорошо, если бы это были мята, розмарин, базилик или шалфей. Именно эти пряные травы действуют как магниты для привлечения в жизнь больших денег. Следует следить за тем, чтобы они не увядали и хорошо росли, чем красивее будет растение, тем больше появится денег в вашей жизни. Оттенки желтого. Добавьте в кухонный декор желтые предметы. Это могут быть занавески на окнах, картины или фотографии, статуэтки, посуда, кухонный текстиль и т.д. Желтый цвет – символ богатства и положительной энергетики, поэтому в вашем доме всегда будут господствовать гармония и достаток.

Добавьте в кухонный декор желтые предметы. Это могут быть занавески на окнах, картины или фотографии, статуэтки, посуда, кухонный текстиль и т.д. Желтый цвет – символ богатства и положительной энергетики, поэтому в вашем доме всегда будут господствовать гармония и достаток. Предметы круглой формы. Держите на кухне круглые предметы, символизирующие бесконечность. Тогда у вас никогда не будут заканчиваться деньги. Для привлечения энергии бесконечности можно поставить круглый стол, приобрести круглые декоративные тарелки или посуду с круглыми узорами.

Держите на кухне круглые предметы, символизирующие бесконечность. Тогда у вас никогда не будут заканчиваться деньги. Для привлечения энергии бесконечности можно поставить круглый стол, приобрести круглые декоративные тарелки или посуду с круглыми узорами. Специи. Пряные травы обладают мощной энергетикой, которая в разы повысит потенциал богатства в вашем доме. Поэтому всегда держите на кухне ваниль, гвоздику, лавровый лист, имбирь, укроп и т.д.

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Добавьте эту копеечную специю в воду – и пол будет сиять чистотой несколько дней.

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