Какие предметы нельзя носить в карманах и почему: об этом почти никто не знает

По народным приметам некоторые вещи, если носить их в своем кармане, могут навлечь всевозможные невзгоды.
Рассказываем, ссылаясь на ресурс "24 Канал", какие предметы лучше не носить в карманах во избежание проблем.
Какие вещи нельзя носить в карманах: народные приметы
- Острые предметы. По народным приметам вещи, имеющие острые концы, носить в карманах не стоит. Это может стать причиной недоразумений, ссор и долгосрочных конфликтов с близкими или знакомыми людьми. Также ношение острых предметов в кармане нарушает элементарные правила безопасности, ими можно легко пораниться.
- Грязные вещи. Здесь следует в первую очередь позаботиться о гигиене, такие вещи могут испачкать вашу одежду, которую потом придется стирать или отчищать. Если верить приметам, то грязные вещи в карманах притягивают неудачу и всевозможные негативные события.
- Деньги любят порядок. Если носить их в кармане, это окажет негативное влияние на финансовые возможности, также это отпугивает удачу.
- Чеки и билеты. Ношение билетов в карманах может привести к проблемам и путанице. А чеки привлекают финансовые затруднения, поэтому их лучше держать в отдельном месте.
- Фотографии. Ни своих, ни чужих фотографий нельзя носить в карманах – это очень плохой знак. Если фото повредится или потеряется, это может привести ко многим проблемам у того человека, чья фотография была в кармане.
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