Какие предметы ни в коем случае нельзя ставить на подоконник: им там не место, и вот почему

Еще наши дедушки и бабушки соблюдали эти народные приметы, чтобы не навлечь беды в свой дом.

Довольно часто мы кладем на подоконник кучу разнообразных предметов, даже не задумываясь о том, можно ли так делать. Ведь согласно народным обычаям и приметам некоторых вещей не стоит туда класть или ставить, потому что можно навлечь кучу проблем.

Какие вещи нельзя класть на подоконнике: они притягивают несчастье, как магнитом

Ключи от дома. Это самая худшая примета среди всех, потому что считается, что таким образом можно привлечь в свой дом беды и безденежье. Поэтому ключи лучше держать в другом месте, это может быть специальный крючок или тумбочка. Так вы их не потеряете, а в вашем доме всегда будет царить энергия благосостояния.

Это самая худшая примета среди всех, потому что считается, что таким образом можно привлечь в свой дом беды и безденежье. Поэтому ключи лучше держать в другом месте, это может быть специальный крючок или тумбочка. Так вы их не потеряете, а в вашем доме всегда будет царить энергия благосостояния. Фотографии. Подоконники – это не место для книг и фотографий. Во-первых, под действием солнечных лучей бумага быстро выцветает. А во-вторых, согласно народным приметам у людей, изображенных на фото, могут быть проблемы.

Подоконники – это не место для книг и фотографий. Во-первых, под действием солнечных лучей бумага быстро выцветает. А во-вторых, согласно народным приметам у людей, изображенных на фото, могут быть проблемы. Пустые емкости. Довольно часто на наших подоконниках стоят пустые вазы или декоративные бутылки с баночками, однако их следует убрать в другое место. Эзотерики утверждают, что пустая посуда привлекает в дом пустоту, ссоры и проблемы с деньгами.

Довольно часто на наших подоконниках стоят пустые вазы или декоративные бутылки с баночками, однако их следует убрать в другое место. Эзотерики утверждают, что пустая посуда привлекает в дом пустоту, ссоры и проблемы с деньгами. Полотенца. Согласно народным обычаям и обрядам, полотенце на подоконнике вывешивали тогда, когда в доме кто-то умирал. Таким образом семья провожала покойного в другой мир. Через 40 дней это полотенце выносили за село и вытряхивали, отправляя душу умершего в засветы. Поэтому нельзя класть полотенца на подоконнике, чтобы не навлечь в свой дом беды.

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