ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
223
Время на прочтение
3 мин

Какие приборы нельзя включать через удлинитель, потому что будут проблемы: полный список

Назван список мощной бытовой техники и правила, которые помогут избежать перегрева кабеля и пожара.

Автор публикации
Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Какие правила пользования удлинителем

Какие правила пользования удлинителем / © pexels.com

Удлинитель помогает подключить технику там, где не хватает розеток, но не каждый электроприбор можно безопасно включать через него. Мощные устройства создают значительную нагрузку на кабель и контакты, поэтому они могут перегреваться, плавиться и вызывать пожар. Особенно опасно использовать дешевые удлинители, соединять несколько друг с другом или подключать много приборов одновременно. Правила безопасности зависят от мощности техники, характеристик кабеля и допустимой нагрузки, указанной изготовителем.

Какие приборы опасно подключать через удлинитель

  1. Электрические обогреватели. Масляные радиаторы, тепловентиляторы и конвекторы часто потребляют от 1,5 до 2,5 кВт и более. Из-за неподходящего удлинителя кабель может перегреться, особенно если он тонкий, поврежденный или смотанный в катушку. Такие обогреватели лучше подключать непосредственно к исправной настенной розетке в соответствии с инструкцией производителя.

  2. Электрические чайники. Многие модели имеют мощность 1,8-2,4 кВт. Во время кипячения воды нагрузка на электросеть значительная, поэтому слабый удлинитель или плохой контакт могут нагреваться. Лучший вариант — отдельная исправная розетка с соответствующим номиналом.

  3. Микроволновые печи. Потребляемая мощность микроволновки может быть выше мощности, указанной на корпусе как выходная мощность нагрева. Если удлинитель не рассчитан на фактическую нагрузку, контакты могут перегреваться. Подключайте прибор в соответствии с рекомендациями изготовителя.

  4. Стиральные машины. При нагревании воды стиральная машина потребляет значительную мощность. Кроме того, это техника, используемая в помещениях с повышенной влажностью. Надежно подключайте ее к заземленной розетке, защищенной соответствующим устройством защитного отключения, если это предусмотрено электроустановкой.

  5. Посудомоечные машины. Нагревательный элемент создает существенную нагрузку на сеть. Подключение через неподходящий удлинитель увеличивает риск перегрева контактов, а близость воды делает неисправности особенно опасными.

  6. Духовые шкафы и электроплиты. Такие приборы могут потреблять несколько киловатт, а некоторые модели нуждаются в специальной линии питания. Обычный бытовой удлинитель для них не подходит. Подключение должно соответствовать инструкциям производителя и характеристикам электросети.

  7. Утюги и парогенераторы. Мощность утюга часто составляет около 2–3 кВт, а парогенераторы могут потреблять еще больше. При работе нагревательный элемент создает значительную нагрузку, поэтому лучше использовать исправную настенную розетку.

  8. Фены и мощные стайлеры. Обычный фен может потреблять от 1,5 до 2,2 кВт. Если одновременно подключить к тому же удлинителю еще и другие мощные приборы, суммарная нагрузка может превысить допустимую. В ванной комнате дополнительно важно соблюдать требования электробезопасности для влажных помещений.

  9. Кондиционеры и мобильные охладители. Компрессорная техника имеет особенности запуска, а потребление зависит от модели. Для кондиционеров часто предусматривается отдельная линия или конкретные требования к розетке. Не используйте удлинитель, если это запрещено руководством.

  10. Морозильные камеры и холодильники. Они обычно потребляют меньше энергии, чем отопители, но компрессор имеет пусковые токи. Производители часто советуют подключать холодильник конкретно к розетке, а не через удлинитель. Особо опасны дешевые модели с ненадежными контактами.

  11. Электрические водонагреватели и бойлеры. Накопительные бойлеры часто имеют мощность около 1,5–3 кВт, а проточные водонагреватели могут потребовать значительно большей мощности. Такую технику нужно подключать в соответствии с электрическим проектом и инструкцией производителя, обычно через стационарное подключение или оборудованную соответствующую розетку.

  12. Электрические грили, вафельницы и мультипечи. Мощные кухонные приборы с нагревательными элементами потребляют 1,5–2,5 кВт. Не подключайте несколько таких устройств к одному удлинителю одновременно, даже если на нем есть несколько свободных гнезд.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie