Какие приборы ни в коем случае нельзя включать через удлинитель: полный список

Правила пользования удлинителем

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Удлинители давно стали привычным элементом почти каждого дома. Они помогают подключить технику там, где не хватает розеток, однако далеко не все электроприборы можно использовать через них. Электрики предупреждают: неправильное подключение мощной техники способно привести к перегреву кабеля, повреждению изоляции, короткому замыканию и даже пожару. Особо опасно подключать несколько мощных приборов одновременно к одному удлинителю. Даже если он крепкий и современный, его нагрузка имеет свои пределы.

Почему удлинитель может быть опасен

Каждый удлинитель рассчитан на определенную максимальную мощность. Если ее превысить, провода начинают нагреваться, контакты слабеют, а пластик может плавиться.

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Чаще опасные ситуации возникают из-за:

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одновременное подключение нескольких мощных устройств;

использование дешевых или некачественных удлинителей;

смотанный в бухту кабель, не успевающий охлаждаться;

поврежденную изоляцию или расшатанные контакты.

Поэтому мощную бытовую технику желательно включать непосредственно в стационарную розетку.

Какие приборы не следует включать через удлинитель

Электрообогреватели входят в число самых мощных бытовых приборов. Большинство моделей потребляет от 1500 до 2500 Вт. Если подключить обогреватель через слабый удлинитель, кабель может быстро перегреться. Поэтому производители почти всегда рекомендуют использовать отдельную настенную розетку. Масляные радиаторы и тепловентиляторы. Эти приборы также создают значительную нагрузку на электросеть. Особенно опасно оставлять их работать через удлинитель без присмотра или на всю ночь. Стиральная машина. При нагревании воды стиральная машина резко увеличивает потребление электроэнергии. Поэтому обычный бытовой удлинитель может не выдержать нагрузки. Электрики советуют подключать стиральную машину только к отдельной заземленной розетке. Сушильная машина. Сушильные машины часто потребляют даже больше электроэнергии, чем стиральные. Они работают длительное время на высокой мощности, поэтому использование удлинителя значительно повышает риск перегрева. Посудомоечная машина. Во время мытья посуды техника нагревает воду до высокой температуры, что потребляет много электроэнергии. Как и стиральная машина, она должна работать от отдельной стационарной розетки. Электрочайник. На первый взгляд, чайник работает недолго, однако его мощность часто составляет 1800–3000 Вт. Если одновременно через удлинитель будут работать другие приборы, нагрузка может стать критической. Микроволновая печь. Современные микроволновые печи также относятся к энергоемкой технике. При работе они могут потреблять более 1200–1500 Вт. Особо нежелательно подключать их вместе с чайником или кофеваркой через один удлинитель. Электрическая духовка и переносные электроплиты. Любые нагревательные приборы относятся к наиболее опасным для использования через удлинитель. Их мощность часто превышает возможности большинства бытовых моделей. Кондиционер. Многие кондиционеры имеют высокий пусковой ток. В момент запуска компрессора нагрузка резко увеличивается, что может привести к перегреву кабеля. Сварочные аппараты и мощные электроинструменты. Строительное оборудование потребляет значительное количество электроэнергии. Для него используются только специальные силовые удлинители соответствующего сечения, а не обычные домашние.

Какие приборы можно подключать

Через качественный удлинитель обычно разрешено подключать маломощную технику:

зарядные устройства;

настольные лампы;

телевизоры;

ноутбуки;

роутеры;

аудиотехнику.

Даже в этом случае суммарная нагрузка не должна превышать значения, указанные изготовителем.

Как безопасно пользоваться удлинителем

Чтобы избежать опасных ситуаций, электрики советуют соблюдать несколько простых правил.

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Перед использованием всегда проверяйте максимальную допустимую нагрузку, полностью разматывайте кабель, не накрывайте его коврами или мебелью, не используйте поврежденные удлинители и не соединяйте несколько удлинителей между собой.

Если во время работы кабель стал горячим, появился запах плавленого пластика или корпус начал нагреваться, прибор нужно немедленно выключить из сети и не использовать до проверки. Именно такие простые правила помогают избежать перегрева электропроводки и значительно уменьшают риск пожара дома.

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