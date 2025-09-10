Какие приборы нужно выключать из розеток каждый вечер: эксперты предупредили об опасности

Розетка / © Pixabay

Многие бытовые приборы потребляют электроэнергию даже в режиме ожидания. Специалисты советуют каждый вечер выключать их из розетки, чтобы снизить расходы на свет.

Об этом сообщил ресурс Union Rayo.

Такое простое правило позволяет сэкономить до 5% ежемесячного счета за электроэнергию. Речь идет о смартфонах, планшетах, телевизорах, вентиляторах и других приборах, которые остаются подключенными к сети без надобности. Эксперты предупреждают, что это не только увеличивает потребление, но и вредит зарядным устройствам и создает риски для безопасности жилья. Ведь в некоторых случаях перегрев может привести даже к возгоранию.

Испанский Институт диверсификации и экономии энергии (IDAE) подсчитал: до 11% годового потребления домохозяйств приходится на так называемую «фантомную энергию» — расходы от приборов, которые не работают, но остаются в розетках.

Конечно, полностью отключать все устройства перед сном неудобно. Но существуют простые решения. Например, использование удлинителей с кнопкой-выключателем позволяет одним нажатием обесточить сразу несколько приборов. Также можно установить «умные» розетки, которые автоматически выключаются в определенное время суток.

Таким образом, отказ от «фантомного потребления» не только поможет уменьшить счета, но и повысит безопасность в доме.

Напомним, в Великобритании дом Роберты Мандер Магуин выгорел за считанные минуты после того, как самовольно вспыхнула литиевая батарея. Пламя уничтожило более 6 тысяч книг из ее многолетней коллекции и стоило жизни домашним животным.