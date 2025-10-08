ТСН в социальных сетях

Какие приборы потребляют электроэнергию, даже когда выключены: список "энергетических вампиров"

Кофеварки, телевизоры, компьютеры и даже лампы могут «тянуть» электроэнергию, когда вы их не используете.

Розетка

Розетка / © Pixabay

Даже когда вы не пользуетесь техникой, она может продолжать «съедать» электроэнергию. Многие бытовые приборы остаются активными в режиме ожидания, потребляя ток незаметно для владельцев. Именно такие «энергетические вампиры» часто становятся причиной завышенных сумм в счетах за электроэнергию.

Об этом сообщил ресурс Snopes.

Избежать ненужных трат поможет простое решение — отключение техники от сети или использование «умных» розеток, которые автоматически выключают питание, когда устройство не используется.

По данным Министерства энергетики США (DOE), в режиме ожидания продолжают потреблять электроэнергию компьютеры, кофеварки, телевизоры, игровые консоли, зарядные устройства и даже современные светильники.

Старший научный сотрудник Национальной лаборатории Лоуренса Беркли Алан Мейер объясняет, что хотя новые модели стали более энергосберегающими, растет доля смарт-устройств, которые постоянно подключены к сети — поэтому расходы не исчезают, а лишь меняются.

Специалист отмечает, что не все приборы стоит отключать от электросети. В частности, холодильники и морозильные камеры должны работать постоянно, ведь их отключение может привести к порче продуктов и создать риски для здоровья. Кроме того, частое подключение и отключение увеличивает вероятность поражения электрическим током.

