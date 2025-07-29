Какие приборы следует выключать из розетки для экономии: они "съедают" ваш бюджет

Какие приборы следует выключать из розетки для экономии

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Ежемесячные счета за электроэнергию постоянно растут, и кажется, что избежать этого невозможно. Хотя инвестиции в новые энергоэффективные технологии могут показаться очевидным решением, часто причина чрезмерных затрат кроется в обычных приборах, незаметно «сливающих» энергию, даже если вы ими не пользуетесь. Это явление называют «фантомной нагрузкой».

Об этом пишет Slashgear.

Многие современные электронные устройства и гаджеты продолжают потреблять электроэнергию из розетки в «режиме ожидания» или даже в выключенном состоянии. Даже «умные» розетки могут иметь незначительное потребление. Кроме того, устаревшая техника или простая забывчивость выключать приборы могут существенно увеличивать ваши затраты.

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Чтобы снизить ежемесячные расходы, следует знать, какие приборы нужно обязательно отключать от сети, а какие можно безопасно оставлять подключенными.

Эти приборы следует отключать от сети

1. Телевизоры:

Когда вы выключаете смарт-телевизор, он не перестает потреблять энергию полностью. Даже в режиме ожидания современные телевизоры могут потреблять от 0,5 до 3 Вт энергии, особенно если на них постоянно горит индикатор питания. Изменение настроек, таких как автоматический переход в спящий режим, поможет, но единственный способ достичь нулевого потребления — полностью выключить телевизор из розетки.

2. Интернет-маршрутизаторы (роутеры):

Большинство людей оставляют Wi-Fi роутеры включенными 24/7, поскольку многие устройства нуждаются в постоянном доступе к Интернету. Однако в зависимости от модели роутер может потреблять от 5 до 20 ватт в час. Если умножить это на круглосуточную работу, то через год набегает немалая сумма. Выключая роутер на ночь или в длительном отсутствии дома (например, в отпуске), вы можете сэкономить значительные средства, особенно в регионах с высокими тарифами на электроэнергию.

3. Зарядные устройства:

Вы можете удивиться, но зарядные устройства для телефонов и других гаджетов продолжают потреблять электроэнергию, даже если к ним не подключено устройство. Хотя эта «фантомная нагрузка» невелика, она накапливается со временем. Более того, оставляя устройство подключенным после полного заряда, вы провоцируете так называемую «медленную зарядку», что также использует энергию.

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Кроме экономии, отключение зарядных устройств — это еще и вопросы безопасности. Некачественные или поврежденные кабели могут стать причиной электрических пожаров, даже если они не используются.

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Приборы, которые можно безопасно оставлять подключенными

Удлинители и сетевые фильтры могут помочь вам управлять потреблением энергии. Сетевые фильтры с выключателями эффективно предотвращают потребление энергии устройствами в неактивном состоянии. Однако, если удлинитель имеет подсвеченный выключатель, он все равно потребляет небольшое количество энергии для питания индикатора. Чтобы обеспечить нулевое потребление, его также следует выключать из розетки.

Следует помнить, что к удлинителям не рекомендуется подключать приборы, генерирующие много тепла, имеющие двигатель или компрессор (например, холодильники, стиральные машины, обогреватели).

Тостеры являются одним из немногих исключений, которые можно смело оставлять подключенными к сети. Старый тостер без цифрового экрана не потребляет электроэнергию, пока вы не нажмете кнопку активации. Он не имеет режима ожидания и не создает фантомную нагрузку, поэтому можете быть уверены — ваш тостер не является причиной высоких счетов за электроэнергию.

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Обращайте внимание на «невидимых» потребителей энергии в вашем доме и вы сможете существенно сэкономить на ежемесячных счетах за электроэнергию.

Напомним, национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о существенном повышении предельных цен на электроэнергию (так называемых прайс-кепов) в вечерний период с 17:00 до 23:00. Новые правила начнут действовать уже с 31 июля 2025 года.