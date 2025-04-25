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Какие привычки помогут вашему ребенку во взрослой жизни стать богатым
Родители должны научить детей грамотно распоряжаться своими карманными деньгами. Тогда во взрослой жизни они обязательно станут финансово успешными.
Рассказываем, ссылаясь на ресурс novyny.live, какие финансовые привычки нужно формировать у ребенка, чтобы во взрослой жизни у него не было проблем с деньгами.
Какие привычки с детства сделают человека богатым: объяснение экспертов
Не экономить, а думать, как заработать. Следует научить ребенка не ограничивать себя в желаниях и мечтах, а думать, как заработать на свои нужды достаточно денег. Не следует говорить малышам, чтобы они экономили, необходимо показать, как превратить свои карманные деньги в маленький капитал.
Скопление средств. Необходимо показать ребенку, как работает правило распределения средств — «30-40-30». 30% карманных денег на повседневные расходы, 40% — на покупку желаемой вещи, 30% — неприкосновенный капитал. Соблюдение этого правила научит ребенка разумно распоряжаться своими деньгами.
Учиться самостоятельно зарабатывать. Родители могут платить своим детям за выполнение какой-нибудь простой домашней работы. Это может быть мытье посуды, уборка, полив клумбы и т.д. Во взрослой жизни ребенок, знающий, что деньги нужно зарабатывать, будет прилагать все усилия для того, чтобы стать финансово независимым.
Откровенные разговоры о деньгах. Большинство родителей не обсуждают вопросы денег с детьми, а зря. Ребенок с детства должен понимать, что такое деньги, где они берутся, почему могут быть проблемы с финансами и как этого избежать.
Инвестиционный счёт. Дети хорошо усваивают любые знания с помощью практики. Если вместе с ребенком открыть инвестиционный счет на незначительную сумму, он будет наблюдать за процессом и научится самостоятельно принимать важные решения по поводу своих денег.