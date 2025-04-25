Какие привычки помогут вашему ребенку во взрослой жизни стать богатым

Рассказываем, ссылаясь на ресурс novyny.live, какие финансовые привычки нужно формировать у ребенка, чтобы во взрослой жизни у него не было проблем с деньгами.

Не экономить, а думать, как заработать. Следует научить ребенка не ограничивать себя в желаниях и мечтах, а думать, как заработать на свои нужды достаточно денег. Не следует говорить малышам, чтобы они экономили, необходимо показать, как превратить свои карманные деньги в маленький капитал.

Скопление средств. Необходимо показать ребенку, как работает правило распределения средств — «30-40-30». 30% карманных денег на повседневные расходы, 40% — на покупку желаемой вещи, 30% — неприкосновенный капитал. Соблюдение этого правила научит ребенка разумно распоряжаться своими деньгами.

Учиться самостоятельно зарабатывать. Родители могут платить своим детям за выполнение какой-нибудь простой домашней работы. Это может быть мытье посуды, уборка, полив клумбы и т.д. Во взрослой жизни ребенок, знающий, что деньги нужно зарабатывать, будет прилагать все усилия для того, чтобы стать финансово независимым.

Откровенные разговоры о деньгах. Большинство родителей не обсуждают вопросы денег с детьми, а зря. Ребенок с детства должен понимать, что такое деньги, где они берутся, почему могут быть проблемы с финансами и как этого избежать.