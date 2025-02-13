Какие признаки свидетельствуют о том, что цветок может погибнуть: смотрите на листья

Комнатные растения подают сигналы о своих заболеваниях через листья, изменяя их цвет и форму.

Важно вовремя заметить и понять, что с комнатным растением что-то не так, иначе оно может погибнуть. Рассказываем, как по внешнему виду листьев определить, что комнатный цветок болеет.

Как по листьям определить причины заболевания комнатного цветка

Если осенью или зимой старые листья на растении начали желтеть, это означает, что цветку не хватает света. Когда пожелтение происходит в другие сезоны, это может указывать на дефицит азота или других микроэлементов. Если желтеют и опадают молодые листья, то комнатное растение неправильно поливают или у него стресс из-за сквозняка и резких перепадов температуры. Кончики листьев становятся желтыми – может быть, что цветок страдает из-за избытка кальция и недостатка влаги. Зимой желтеют и опадают листья у тропического растения, это значит, что ему жарко и воздух слишком сухой для него. Такие растения в зимний период нуждаются в прохладных условиях и средней влажности. Изменение цвета листьев указывает на дефицит бора или железа, иногда это может свидетельствовать о наличии вредителей, например трипсов или клещей.

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