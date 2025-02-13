Какие признаки свидетельствуют о том, что цветок может погибнуть: смотрите на листья

Комнатные растения подают сигналы о своих заболеваниях через листья, изменяя их цвет и форму.
Важно вовремя заметить и понять, что с комнатным растением что-то не так, иначе оно может погибнуть. Рассказываем, как по внешнему виду листьев определить, что комнатный цветок болеет.
Как по листьям определить причины заболевания комнатного цветка
- Если осенью или зимой старые листья на растении начали желтеть, это означает, что цветку не хватает света. Когда пожелтение происходит в другие сезоны, это может указывать на дефицит азота или других микроэлементов. Если желтеют и опадают молодые листья, то комнатное растение неправильно поливают или у него стресс из-за сквозняка и резких перепадов температуры.
- Кончики листьев становятся желтыми – может быть, что цветок страдает из-за избытка кальция и недостатка влаги.
- Зимой желтеют и опадают листья у тропического растения, это значит, что ему жарко и воздух слишком сухой для него. Такие растения в зимний период нуждаются в прохладных условиях и средней влажности.
- Изменение цвета листьев указывает на дефицит бора или железа, иногда это может свидетельствовать о наличии вредителей, например трипсов или клещей.
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