Какие признаки того, что вы будете жить 100 и больше лет: ученые назвали пять ключевых факторов

Эксперты по геронтологии и медицине старения, исследуя образ жизни долгожителей в разных странах, выделили пять ключевых факторов, объединяющих большинство людей с феноменальной продолжительностью жизни.

Устойчивое здоровье сердечно-сосудистой системы. Исследования, проведенные Гарвардской медицинской школой, показали, что люди с нормальным АД, низким уровнем «плохого» холестерина и отсутствием серьезных сердечных заболеваний имеют значительно более высокие шансы на долгую жизнь. Секрет крепкого здоровья сердца и сосудов — это регулярные физические нагрузки, сбалансированное питание и контроль уровня стресса.

Активный образ жизни даже в пожилом возрасте. Известно, что долгожители не ограничиваются молодыми годами для физической активности. Они ходят пешком, работают в саду, выполняют домашнюю работу или занимаются спортом даже после 80 лет. Научно доказанный факт: 30 минут умеренной активности ежедневно снижают риск преждевременной смерти на 30-40%.

Социальная активность и крепкие связи. Психологи из Оксфорда доказали, что люди, которые поддерживают дружеские отношения, участвуют в общественных мероприятиях и сохраняют активную социальную жизнь, живут дольше. Почему это важно? Общение уменьшает уровень кортизола — гормона стресса, и стимулирует работу мозга.

Оптимистическое мировоззрение и стрессоустойчивость. Настройка на позитив и умение выходить из сложных ситуаций без длительных негативных эмоций — один из ключевых признаков долгожителей. Ученые доказали, что оптимисты живут в среднем на 10 лет дольше пессимистов.