Какие признаки того, что вы пьете мало воды: полный список симптомов недостатка жидкости

Вода составляет более половины массы человеческого тела и участвует практически во всех процессах организма — от регулирования температуры до работы мозга, сердца и пищеварительной системы. Однако многие даже не замечают, что ежедневно потребляют слишком мало жидкости. По словам врачей, легкое обезвоживание может развиваться постепенно. Человек привыкает к неприятным симптомам и часто даже не связывает их с нехваткой воды. Именно поэтому важно знать, какие сигналы подает организм, когда ему не хватает жидкости.

Постоянная жажда. Самый очевидный признак — чувство жажды. Впрочем, специалисты отмечают, что если вы уже почувствовали сильную жажду, значит, организм уже начал терять воду. Лучше не ждать этого момента, а пить небольшими порциями в течение дня. Особенно внимательными следует быть пожилым людям, ведь с возрастом чувство жажды может становиться менее выраженным.

Темная моча. Цвет мочи — один из лучших природных показателей водного баланса. Светло-желтый цвет обычно свидетельствует о достаточном количестве жидкости, в то время как насыщенный темно-желтый или янтарный оттенок часто указывает на то, что воды организма не хватает. В то же время некоторые лекарства, витамины или продукты могут изменять цвет мочи, поэтому оценивать нужно общую картину.

Сухость во рту и на губах. Если слизистая рта постоянно пересыхает, а губы часто трескаются даже без мороза или сильного ветра, это может быть следствием недостаточного потребления воды. Иногда люди пытаются решить проблему только с помощью бальзама для губ, хотя причиной именно дефицит жидкости.

Частые головные боли. Недостаточное количество воды может оказывать влияние на кровообращение и работу нервной системы. В результате возникают головные боли, тяжесть в голове или даже мигрень у людей, имеющих к ней склонность. Если боль возникла после длительного пребывания на жаре или физической нагрузки, следует сначала восстановить водный баланс.

Постоянная усталость. Даже легкое обезвоживание может привести к ощущению вялости. Когда организму не хватает воды, сердцу приходится работать более интенсивно, чтобы обеспечить ткани кислородом и питательными веществами. Поэтому человек быстрее истощается, даже если хорошо выспался.

Головокружение. Еще один распространенный симптом — легкое головокружение. Особенно часто оно возникает при резком подъеме с кровати или стула. Это может быть связано с уменьшением объема жидкости в организме и временным снижением АД.

Сухая кожа. Недостаточное количество воды сказывается и на состоянии кожи. Она может становиться: сухой, тусклой, менее упругой, склонной к шелушению. Конечно, на состояние кожи влияют и возраст, и уход, однако достаточное потребление воды также играет немаловажную роль.

Запоры. Для нормальной работы кишечника организму необходима вода. Если ее недостаточно, кишечник начинает активнее впитывать жидкость из пищевых масс, из-за чего они становятся более сухими и твердыми. Это может приводить к запоров и дискомфорту.

Ухудшение концентрации. Мозг очень чувствительно реагирует даже на незначительную утрату жидкости. Из-за этого могут появиться забывчивость, сложность с концентрацией, снижение внимания, раздражительность, чувство затуманенной головы. Особенно это заметно во время интенсивной умственной работы.

Судороги мышц. Во время физических нагрузок вместе с потом организм теряет не только воду, но и электролиты. Если эти потери не компенсироваться, могут возникать мышечные судороги, особенно в ногах.