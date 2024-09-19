Какие признаки того, что вы слишком много отдаете в отношениях, а получаете мало

Если вы чувствуете, что отношения вас не наполняют, партнер не учитывает ваши интересы, психологи рекомендуют проверить их по этим 7 признакам.
Рассказываем, какие признаки того, что в ваших отношениях с партнером нарушен баланс и его нужно восстановить, ссылаясь на материал Ukr.Media.
7 признаков того, что вы только отдаете в отношениях, но ничего не получаете
- Вы всегда проявляете инициативу. Вы первыми пишете сообщения, звоните по телефону и спрашиваете о делах партнера. Такая позиция говорит о том, что вас эти отношения больше интересуют, поэтому идет разбалансировка. Вы можете ощущать разочарование, эмоциональное выгорание и обиду. В отношениях принимают участие двое, поэтому оба партнера должны одинаково проявлять интерес друг к другу.
- Вы постоянно ищете одобрение. Если вы всегда ждете от партнера поддержки и одобрения, это говорит о вашей низкой самооценке. Не следует своим поведением доказывать второй половинке, что вы лучший/лучшая или подстраиваться под него. Иначе ваша ценность в его глазах упадет, а потом он может вас вообще разлюбить.
- Вы пренебрегаете собственными потребностями. Если вы очень часто ставите интересы своей второй половинки во главу угла, это означает, что человеку абсолютно безразличны ваши потребности. Вам необходимо научиться уважать себя, свои эмоции, желания, тогда ваш любимый будет уважать и ценить вас.
- Вы постоянно чувствуете себя истощенными. Если у вас ни на что не хватает сил, вам даже трудно просыпаться по утрам, это значит, что вы опустошены, у вас эмоциональное выгорание. Такое может происходить только тогда, когда вы обслуживаете чужие интересы, а не живете собственными потребностями. Если это так, вам нужно немедленно прекратить это и заняться своей жизнью и здоровьем.
- Вы чувствуете себя недооцененными. Возможно, вы вкладываете в отношения слишком много сил и времени, но ничего не получаете. Более того, ваш партнер воспринимает это как должное. Вам следует прекратить тратить свое время и усилия на того, кто этого не ценит. В противном случае это может привести к ухудшению вашего эмоционального состояния.
- Вы чувствуете вину, когда ставите себя на первое место. Если вы чувствуете вину, когда отказываете своему партнеру в чем-либо, вам нужно немедленно поднимать свою самооценку. Крайне важно, особенно женщинам, научиться заботиться сначала о своих интересах, а затем об интересах других людей, даже самых близких. Иначе это приведет к полному истощению, а партнер этого не оценит, он может даже покинуть вас. Ведь никто не будет ценить человека, который не ценит и не уважает себя.
- Вы теряете чувство достоинства. Когда ваши потребности и интересы в отношениях не учитываются, постоянно остаются без внимания, здесь следует подумать об их прекращении. Если партнер не интересуется вами, ему важны только собственные интересы, он вас не любит и не ценит. А вы ради него уже давно отказались от любимого дела, друзей, карьеры, зато получили безразличие и неуважение. Такое часто случается с теми, кто начинает обслуживать интересы других, забывая о себе и своей жизни.
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