Какие признаки того, что вы умеете распознавать фальшивых людей

Чтобы жить полноценной жизнью, следует поддерживать отношения только с людьми, которые вас наполняют, а не отбирают силы и энергию.
Те, кто научился доверять своей интуиции и уважать личностные границы, имеют ценный навык – ощущать фальшь.
Какие признаки того, что вы интуитивно чувствуете фальшивых людей
- Вы доверяете своей интуиции. Интуиция - это чистое знание, которым умеют пользоваться далеко не все. Если вы замечаете скрытые намерения людей, значит вы доверяете своему внутреннему голосу. Чтобы развить свою интуицию, которая будет защищать вас от токсичных лиц, можно пользоваться практиками медитации или ведения дневника.
- Вы не боитесь защищать свои границы. Токсичные и фальшивые люди часто игнорируют личностные границы других. Однако вы не позволяете никому их нарушать, и ваше стремление к самоуважению помогает отсекать тех, кто не ценит вашего эмоционального комфорта.
- Вы эмпат. Люди, которые умеют эмоционально настраиваться на других, замечают все тонкости поведения и язык тела. Это помогает распознавать скрытую зависть или злость, даже если человек на первый взгляд кажется доброжелательным. Эмпатия позволяет вам глубже понимать мотивации окружающих.
- Вы уверены в себе. Уверенность и самоуважение помогает вам отстаивать свои интересы и выбирать тех людей, с которыми вам хорошо и комфортно. Вы четко отслеживаете, когда вас не уважают, и своевременно прекращаете такие отношения. Такая самоуверенность защищает вас от манипуляций и фальши.
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