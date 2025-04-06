Какие признаки того, что женщина не воспринимает мужчину всерьез, хотя и имеет с ним отношения

Рассказываем, ссылаясь на материал ресурса «РБК-Украина», что свидетельствует о том, что женщина не воспринимает мужчину всерьез.

Мужчина не в приоритете. Партнер может долго ждать, пока женщина найдет для него время. Ее график всегда перегружен, у нее куча дел, а с мужчиной она встречается только тогда, когда удобно ей. Это значит, что он для нее не на первом месте.

Она не впускает мужчину в свою жизнь. Он почти ничего не знает о ее родных, друзьях, делах и планах на будущее. Мужчина может быть знаком с ней несколько месяцев, а женщина еще не познакомила его со своими близкими. Это достаточно тревожный сигнал, потому что может означать, что она совсем не собирается этого делать.

Женщина избегает эмоциональной близости. В таких отношениях, где женщина несерьезно относится к партнеру, физический контакт обычно есть. Но она будет всячески избегать откровенных разговоров о чувствах и планах на будущее.

Она дает двойные сигналы. Женщина то заинтересована, то вдруг удаляется от мужчины. Такая игра в «тепло-холодно» может означать, что она не готова к серьезным отношениям со своим партнером.

Женщина не строит никаких планов с партнером. Если мужчина говорит об общих планах на будущее — отпуск или просто выходные, а она избегает конкретного ответа, значит женщина не видит даже ближайшего будущего с ним.