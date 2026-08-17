Какие продукты есть мужчинам и женщинам в 20 лет: ученые назвали лучшие для сердца

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Исследователи из Австралии определили продукты, которые могут помочь снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в дальнейшей жизни.

Об этом говорится в материале unilad.

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Питание является одним из ключевых факторов, влияющих на здоровье. Новое исследование показало, что значение имеет не только количество овощей в рационе, но и их вид.

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Ученые из Edith Cowan University в Западной Австралии установили, что мужчинам особенно полезны могут быть бобовые, в частности фасоль. Для женщин наиболее благоприятный эффект продемонстрировали крестоцветные овощи — капуста, брокколи и цветная капуста.

Исследование опубликовано в журнале Nutrition Metabolism and Cardiovascular Diseases. Ученые изучали связь между питанием в первые 37 лет жизни и ранними факторами риска хронических заболеваний, в частности сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.

Ведущий автор исследования Нил Макнамара из Edith Cowan University отметил, что результаты продемонстрировали четкие отличия между мужчинами и женщинами.

«Речь идет не просто о том, чтобы есть как можно больше зелени. Мы увидели очень четкие отличия между полами. Фасоль для мужчин и брокколи для женщин стали настоящими победителями», — сказал исследователь.

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Какие продукты рекомендуют мужчинам и женщинам

По результатам работы, люди, регулярно потреблявшие бобовые или крестоцветные овощи, были значительно менее склонны к появлению ранних признаков сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи рекомендуют употреблять по меньшей мере одну порцию соответствующей группы продуктов в день.

При этом необязательно есть овощи по отдельности. Их можно добавлять к пасте, блюдам, приготовленным методом быстрого обжаривания, салатам или подавать в качестве гарнира к запеченному мясу.

«Эти овощи можно легко добавить к пасте, блюду быстрого обжаривания, салату или воскресному жаркому», — отметила старшая научная сотрудница ECU доктор Лорен Блэккенгорст.

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По ее словам, питание имеет значение уже сейчас, а ежедневное употребление таких овощей может повлиять на то, насколько долго и насколько человек будет качественно жить.

Как ученые оценивали состояние здоровья

Исследователи анализировали ряд показателей, связанных с риском развития хронических заболеваний. Среди них:

артериальное давление;

уровень холестерина;

уровень сахара в крови;

триглицериды;

окружность талии.

Профессор Терез О’Салливан из Института инноваций в сфере питания и здоровья ECU обратила внимание, что факторы риска могут проявляться значительно раньше, чем многие ожидают.

«Эти факторы риска появляются раньше, чем большинство людей могло бы ожидать. Почти у каждого пятого участника уже наблюдалось несколько факторов риска, несмотря на то, что это молодые взрослые», — отметила она.

Ученые предположили, что организмы мужчин и женщин могут по-разному перерабатывать определенные питательные вещества и растительные соединения.

«Наши результаты свидетельствуют о том, что мужчины и женщины могут по-разному перерабатывать некоторые питательные вещества и растительные соединения из овощей», — пояснила О’Салливан.

По ее словам, природные соединения, содержащиеся в бобовых, могут сильнее влиять на тестостерон, тогда как соединения из крестоцветных овощей могут оказать большее влияние на женские гормоны, в частности эстроген и прогестерон.

Что происходит с организмом во время 36-часового голодания

Отдельно в последнее время набирает популярность интервальное голодание как способ похудения. В то же время, медицинские эксперты предупреждают о возможных рисках длительного ограничения пищи.

Подробная анимация, опубликованная YouTube-каналом Wellness Wise, показывает, как организм изменяет свои процессы в течение 36 часов без еды.

Приблизительно через несколько часов после прекращения приема пищи тело начинает изменять источники энергии. Во время длительного голодания оно переходит к более активному использованию жировых запасов.

Организация The Emily Program, специализирующаяся на вопросах психического здоровья и расстройств пищевого поведения, предупреждает о возможных негативных последствиях жестких схем голодания.

Среди возможных побочных эффектов называют:

сильное чувство голода;

усталость и низкий уровень энергии;

головные боли;

головокружение;

проблемы с пищеварением;

раздражительность и смены настроения;

неприятный запах изо рта;

нарушение сна;

обезвоживание;

частое мочеиспускание;

потенциальное влияние на репродуктивное здоровье;

дефицит питательных веществ и недоедание.

В организации также отметили, что исследований интервального голодания на людях пока недостаточно.

«Имеющиеся исследования с участием людей очень ограничены по масштабу и продолжительности, в частности, потому, что такую диету трудно поддерживать в течение длительного времени», — отметили в The Emily Program.

Профессор метаболической физиологии Университета Бата Джеймс Бэттс также призвал не преувеличивать преимущества такого подхода.

«Есть много заявленных преимуществ использования жиров в качестве источников энергии. Но значительная часть исследований действительно не подтвердила их на людях. Поэтому мы не видим драматических преимуществ для здоровья, по крайней мере, в краткосрочной перспективе», — сказал он.

The Emily Program также обратили внимание на возможную связь жестких ограничений в питании с риском развития или обострения расстройств пищевого поведения. Там уточнили, что само по себе интервальное голодание не является расстройством пищевого поведения, однако постоянное игнорирование сигналов голода может способствовать формированию нездоровых отношений с едой.

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