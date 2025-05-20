Какие продукты не нужно мыть перед приготовлением: об этом почти никто не знает

Эксперты по безопасности питания говорят, что некоторые продукты перед приготовлением не следует мыть, их можно вытереть сухой салфеткой и все. Об этом пишет сайт pmg.ua.

Яйца. Многие моют яйца, прежде чем разбить их, но этого делать не надо. Производители обрабатывают яйца защитной плёнкой, чтобы во внутрь не попали бактерии. А если их помыть и положить в холодильник на хранение, защита будет уничтожена. Если продукт домашний, тогда его можно помыть, но затем следует вытереть насухо бумажным полотенцем.

Грибы быстро впитывают воду, поэтому после приготовления могут утратить свой вкус и текстуру. Эксперты рекомендуют не мыть грибы даже если они собраны собственноручно. Их лучше почистить щеткой, а нижнюю часть ножки срезать.

Куриное мясо. Курицу не следует мыть, ведь после термической обработки она абсолютно безопасна для употребления. Чтобы куриное мясо было сочным и нежным после приготовления, его достаточно промокнуть бумажным полотенцем.

Нужно ли промывать макароны после приготовления. На эту теме очень много дискуссий: одни промывают макароны, другие просто сливают воду. Профессиональные повара говорят, что макароны не следует промывать после варки, потому что холодная вода смывает крахмал. Тогда макароны слипаются и идеальной пасты не получится. А чтобы макаронные изделия не слипались при варке, нужно добавить несколько капель растительного масла.