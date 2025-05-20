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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
261
Время на прочтение
2 мин

Какие продукты не нужно мыть перед приготовлением: об этом почти никто не знает

Большинство людей считают, что продукты после покупки обязательно нужно мыть проточной водой. Однако это совсем не так, и вот почему.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие продукты не нужно мыть

Какие продукты не нужно мыть / © www.freepik.com/free-photo

Эксперты по безопасности питания говорят, что некоторые продукты перед приготовлением не следует мыть, их можно вытереть сухой салфеткой и все. Об этом пишет сайт pmg.ua.

Какие продукты не следует мыть перед приготовлением: полный список

  • Яйца. Многие моют яйца, прежде чем разбить их, но этого делать не надо. Производители обрабатывают яйца защитной плёнкой, чтобы во внутрь не попали бактерии. А если их помыть и положить в холодильник на хранение, защита будет уничтожена. Если продукт домашний, тогда его можно помыть, но затем следует вытереть насухо бумажным полотенцем.

  • Грибы быстро впитывают воду, поэтому после приготовления могут утратить свой вкус и текстуру. Эксперты рекомендуют не мыть грибы даже если они собраны собственноручно. Их лучше почистить щеткой, а нижнюю часть ножки срезать.

  • Куриное мясо. Курицу не следует мыть, ведь после термической обработки она абсолютно безопасна для употребления. Чтобы куриное мясо было сочным и нежным после приготовления, его достаточно промокнуть бумажным полотенцем.

  • Нужно ли промывать макароны после приготовления. На эту теме очень много дискуссий: одни промывают макароны, другие просто сливают воду. Профессиональные повара говорят, что макароны не следует промывать после варки, потому что холодная вода смывает крахмал. Тогда макароны слипаются и идеальной пасты не получится. А чтобы макаронные изделия не слипались при варке, нужно добавить несколько капель растительного масла.

  • Красное мясо не следует мыть водой, чтобы не испортить его. Вода смывает природный сок, поэтому после приготовления оно может стать сухим и жестким. Чтобы красное мясо было сочным и нежным, достаточно просто промокнуть салфеткой.

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Дата публикации
Количество просмотров
261
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