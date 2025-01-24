Какие продукты не нужно мыть перед приготовлением: советы экспертов

Бытует мнение, что нужно тщательно мыть все продукты перед тем, как готовить, но это совсем не так, и вот почему.

Эксперты по безопасности питания назвали несколько продуктов, которым мойка только навредит. Это может привести к быстрому размножению бактерий на их поверхности, а также испортит вкус и пользу этой пищи. Рассказываем, какие продукты лучше не мыть перед приготовлением.

Какие продукты не следует мыть перед приготовлением

Мясо курицы и индейки. Если вымыть эти виды мяса, бактерии никуда не исчезнут, а наоборот, начнут активно размножаться. Ибо их может уничтожить только высокая температура. А после мытья они могут остаться в раковине, на одежде и руках.

Если вымыть эти виды мяса, бактерии никуда не исчезнут, а наоборот, начнут активно размножаться. Ибо их может уничтожить только высокая температура. А после мытья они могут остаться в раковине, на одежде и руках. Красное мясо – свинина, говядина, баранина. Здесь речь идет не о тех загрязнениях, от которых следует избавиться, а о бактериях, которые погибают только под действием высоких температур. Поэтому мытье этого продукта бесполезно. Эксперты по безопасности питания рекомендуют только убирать из мяса лишнюю влагу бумажным полотенцем, а затем вымыть руки с мылом во избежание распространения бактерий.

Здесь речь идет не о тех загрязнениях, от которых следует избавиться, а о бактериях, которые погибают только под действием высоких температур. Поэтому мытье этого продукта бесполезно. Эксперты по безопасности питания рекомендуют только убирать из мяса лишнюю влагу бумажным полотенцем, а затем вымыть руки с мылом во избежание распространения бактерий. Грибы очень быстро впитывают воду. Профессиональные повара советуют мыть их перед приготовлением и быстро обсушивать бумажным полотенцем или на сухой раскаленной сковороде. Иначе продукт потеряет свой вкус и упругость.

очень быстро впитывают воду. Профессиональные повара советуют мыть их перед приготовлением и быстро обсушивать бумажным полотенцем или на сухой раскаленной сковороде. Иначе продукт потеряет свой вкус и упругость. Рыба. Если у рыбы нет видимых загрязнений, то мыть ее не стоит, потому что она будет безопасной для употребления только после термической обработки. Только так можно избавиться от всех бактерий. Но это не касается морепродуктов, мидии, устрицы и гребешки нужно обязательно мыть перед приготовлением.

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