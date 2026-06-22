Какие продукты ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике, но все почему-то их туда кладут

Какие продукты нельзя класть в холодильник / © pexels.com

Реклама

Многие люди автоматически отправляют почти все продукты в холодильник, полагая, что так они будут дольше оставаться свежими. На самом деле, некоторые продукты от низких температур только портятся: теряют вкус, аромат, полезные свойства и значительно быстрее становятся непригодными к потреблению. Рассказываем, какие продукты лучше держать подальше от холодильника.

Картофель

Это одна из самых распространенных ошибок. В холоде крахмал в картофеле начинает превращаться в сахар, из-за чего клубни приобретают неприятный сладковатый привкус и меняют структуру.

Лучшее место для хранения картофеля — темный, сухой и прохладный амбар с температурой от +7 до +12 градусов. В таких условиях он может храниться несколько месяцев без потери качества.

Реклама

Помидоры

Холодильник буквально убивает вкус томатов. Низкая температура разрушает клетки плода, поэтому он становится водянистым, мягким и почти без аромата.

Особенно это касается спелых сезонных помидоров. Хранить их лучше при комнатной температуре в корзине или на кухонной полке, подальше от прямых солнечных лучей.

Лук

В холодильнике лук быстро впитывает влагу, становится мягким, начинает прорастать и покрываться плесенью.

Для продолжительного хранения подходит хорошо вентилируемое место с низкой влажностью. Важно также не держать лук рядом с картофелем, ведь оба овоща выделяют вещества, которые ускоряют порчу друг друга.

Реклама

Чеснок

После нескольких недель в холодильнике головки чеснока теряют упругость, начинают прорастать и постепенно теряют свой характерный аромат.

Лучше всего хранить его в бумажном пакете, корзине или полотняном мешочке в сухом помещении с хорошей циркуляцией воздуха.

Мед

Некоторые хозяйки ставят мед в холодильник, опасаясь, что он испортится. На самом деле, натуральный мед может храниться годами даже при комнатной температуре.

В холоде быстро кристаллизуется, густеет и теряет удобную для использования консистенцию. Оптимальное место — кухонный шкаф, защищенный от солнца.

Реклама

Бананы

После попадания в холодильник кожура бананов быстро чернеет, а процесс созревания нарушается. Хотя мякоть может оставаться пригодной для потребления, внешний вид и вкус значительно ухудшаются.

Если бананы еще зеленоваты, холод может вообщем остановить их созревание. Держать их лучше при комнатной температуре.

Хлеб

Многие уверены, что холодильник защищает хлеб от порчи. На самом деле все наоборот — низкие температуры ускоряют его черствение.

Хлеб быстрее теряет влагу, становится сухим и менее вкусным. Для кратковременного хранения достаточно хлебницы или бумажного пакета. Если нужно сохранить его надолго, лучше заморозить.

Реклама

Кофе

Молотый и зерновой кофе очень быстро поглощает посторонние запахи. В холодильнике она может впитать ароматы колбасы, рыбы, творога или других продуктов.

Кроме того, перепады температур отрицательно сказываются на вкусовых свойствах кофейных зерен. Лучше всего хранить кофе в герметичной непрозрачной емкости в сухом месте.

Оливковое масло

В холодильнике оливковое масло мутнеет, сгущается и может образовывать осадок. Хотя это не делает его опасным, пользоваться таким продуктом становится менее удобно.

Для хранения достаточно темного шкафа подальше от плиты и источников тепла.

Реклама

Базилик и свежая зелень

Базилик особенно чувствителен к холоду. В холодильнике листья быстро темнеют, увядают и теряют аромат.

Чтобы зелень дольше оставалась свежей, ее можно поставить в стакан с водой, как букет цветов, или завернуть в слегка влажное бумажное полотенце.

Новости партнеров