Какие продукты ни в коем случае нельзя разогревать в микроволновке: это следует знать каждому

Эксперты по безопасности питания объяснили, почему разогревание в микроволновке может негативно повлиять на качество и вкусовые свойства этих продуктов.

Издание "New York Post" сообщает, что не всю еду можно разогревать — и вот почему. Микроволновка может неравномерно разогревать продукты, оставляя "холодные пятна", где могут быть вредные бактерии. Кроме того, после повторного разогрева определенные продукты просто непригодны к употреблению.

Названы 5 продуктов, которые категорически нельзя разогревать в микроволновке

Вареные яйца. Если разогревать этот продукт в микроволновке, в белке будет происходить накопление пара и давления, поэтому яйцо может просто разорваться.

Если разогревать этот продукт в микроволновке, в белке будет происходить накопление пара и давления, поэтому яйцо может просто разорваться. Продукты, богатые витамином С. Не следует разогревать блюда, в которых есть брокколи, болгарский перец, ягоды и листовая зелень. Во время нагревания в микроволновке витамин С разлагается, и от такой пищи не будет никакой пользы.

Не следует разогревать блюда, в которых есть брокколи, болгарский перец, ягоды и листовая зелень. Во время нагревания в микроволновке витамин С разлагается, и от такой пищи не будет никакой пользы. Куриное мясо. Сам по себе разогрев куриного мяса в микроволновке не представляет опасности, однако его качество и вкус существенно ухудшаются. Эксперты объясняют, что в холодильнике жиры в курином мясе окисляются, поэтому при разогреве блюдо изменяет свой химический состав и вкусовые свойства. К тому же, мясо становится сухим и безвкусным, потому что испаряется вся влага.

Сам по себе разогрев куриного мяса в микроволновке не представляет опасности, однако его качество и вкус существенно ухудшаются. Эксперты объясняют, что в холодильнике жиры в курином мясе окисляются, поэтому при разогреве блюдо изменяет свой химический состав и вкусовые свойства. К тому же, мясо становится сухим и безвкусным, потому что испаряется вся влага. Рыба и морепродукты. Нагрев в микроволновке приводит к тому, что нежная текстура рыбы и морепродуктов превращается в настоящую резину и продукт теряет свой вкус.

Нагрев в микроволновке приводит к тому, что нежная текстура рыбы и морепродуктов превращается в настоящую резину и продукт теряет свой вкус. Стейк. Если разогреть стейк, он не будет таким нежным, потому что микроволновка его высушит и сделает жестким. К тому же, некоторые части мяса могут остаться холодными из-за неравномерного прогревания.

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