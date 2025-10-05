Какие продукты ни в коем случае нельзя замораживать, но хозяйки почему-то кладут их в морозилку

Что нельзя замораживать / © Фото из открытых источников

Реклама

Морозилка — настоящий спаситель на кухне, благодаря ей мы продлеваем срок хранения продуктов и реже выбрасываем пищу. Однако не все, что кажется удобным для замораживания, действительно его выдерживает. Некоторые продукты после размораживания теряют вкус, структуру, иногда даже становятся опасными для здоровья. Но несмотря на это, многие хозяйки продолжают класть их в морозилку, не догадываясь, что тем самым только вредят качеству пищи. Рассказываем, какие продукты нельзя замораживать, даже если вам кажется, что ничего с ними не произойдет.

Сырые яйца в скорлупе

Это одна из самых распространенных ошибок. При замораживании жидкость внутри яйца расширяется, скорлупа трескается, а после размораживания белок превращается в водянистую массу. Такие яйца нельзя готовить, они теряют текстуру и вкус.

Если все же необходимо заморозить яйца, разбейте их в контейнер и слегка взбейте перед замораживанием.

Реклама

Мягкие сыры

Бри, камамбер, фета, рикотта, моцарелла — все эти сыры не терпят низких температур. После размораживания они становятся зернистыми, теряют нежность и аромат. Особенно нежелательно замораживать сыр с высоким содержанием жира, потому что он расслаивается.

Держите эти виды сыров в холодильнике не дольше нескольких дней и покупайте небольшими порциями.

Фрукты с высоким содержанием воды

Огурцы, арбузы, дыни, яблоки, виноград после замораживания превращаются в водянистую кашу. Клеточная структура разрушается, поэтому после размораживания такие фрукты пригодны только для приготовления смузи или варенья.

Если хотите сохранить вкус лета, высушите или приготовьте из этих фруктов пастилу.

Реклама

Салаты с майонезом или сметаной

Оливье, селедка под шубой, винегрет — в морозильной камере эти блюда быстро портятся. Майонез и сметана после размораживания расслаиваются, овощи теряют текстуру, а вкус становится горьким.

Храните салаты максимум сутки в холодильнике, а лучше готовьте порционно.

Кисломолочные продукты

Йогурт, кефир, ряженка, сметана после замораживания превращаются в комковатую массу, которая уже не имеет пищевой ценности и питательности. Бактерии, отвечающие в пользу кисломолочных продуктов, погибают при низких температурах.

Не замораживайте продукты с кисломолочными бактериями, они полезны только в свежем виде.

Реклама

Кремовые десерты

Торты со сливочным или заварным кремом после морозилки становятся непригодными для употребления: крем отделяется, образуется конденсат, а также меняется вкус. Влага разрушает структуру бисквита, поэтому десерт теряет свои вкусовые свойства.

Если нужно сберечь торт, охладите его, но не замораживайте.