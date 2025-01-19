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Какие продукты ни в коем случае нельзя запекать в фольге: об этом следует знать

Какие продукты ни в коем случае нельзя запекать в фольге: об этом следует знать

Какие продукты нельзя запекать в фольге / Фото: Freepik

Профессиональные повара не рекомендуют пользоваться алюминиевой фольгой во время запекания некоторых блюд в духовке, и вот почему.

Фольга – незаменимый помощник в приготовлении блюд для каждой хозяйки. Ее часто используют для запекания мяса, рыбы и всевозможных овощей. Ресурс Pixelinform сообщает, какие продукты не следует запекать в алюминиевой фольге, и вот почему.

Какие продукты нельзя запекать в алюминиевой фольге: советы поваров

  • Картофель. Овощ содержит много сока, поэтому при запекании в фольге может стать водянистым. И вместо аппетитной картошки с хрустящей корочкой можно получить вареное блюдо. Чтобы приготовить в духовке румяный картофель с хрустящей золотистой корочкой, ее лучше запекать без фольги.
  • Помидоры. Профессиональные повара не советуют запекать мясо, рыбу и другие овощи с помидорами в фольге. Овощ содержит кислоты, которые, вступая в реакцию с алюминием, будут придавать блюдам металлический привкус.
  • Капуста. Если запечь белокочанную капусту в алюминиевой фольге, она потеряет свой вкус и вид, превратившись в овощное пюре. Капуста также выделяет много сока, поэтому в фольге она будет вариться и еще приобретет металлический привкус.
  • Блюда со специями. Паприка, куркума и острый перец под действием высоких температур изменяют свои свойства, что может отрицательно сказаться на вкусе блюда, которое готовится в алюминиевой фольге.

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