Какие продукты ни в коем случае нельзя хранить в морозилке, но их туда постоянно кладут

Замораживание продуктов — один из самых удобных способов продлить их срок хранения. Однако не все продукты выдерживают холод, некоторые меняют вкус, другие после размораживания становятся опасными. Несмотря на это, многие и дальше бессознательно кладут в морозилку продукты, которым там совершенно не место. Чтобы избежать разочарований и отравлений, следует знать, что замораживать категорически нельзя.

Сырые яйца в скорлупе. Замораживание расширяет жидкость внутри яйца и приводит к трещинам. После размораживания белок становится водянистым, структура желтка разрушается, а бактерии могут проникать через микротрещины. Замораживать яйца можно только без скорлупы и взбитыми.

Сырой картофель после замораживания становится сладковатым, мягким и темнеет. Крахмал в нем изменяет структуру, поэтому приготовить из него что-нибудь вкусное почти невозможно. Замораживают только бланшированный или уже готовый картофель.

Молоко и кефир в заводских пакетах. Молочные продукты при замораживании расслаиваются: вода отделяется от жира, образуются хлопья. Вкус становится кислее, а текстура — зернистой.

Сырые овощи с высоким содержанием воды. К этой группе относятся огурцы, помидоры, редис, салатные листья, зеленый лук. После размораживания они превращаются в кашу, теряют форму и хрусткость.

Жареные блюда с хрустящей корочкой. Панировка, хрустящая корочка или жареные картофельные изделия теряют свою структуру в морозилке. Влага проникает между слоями, и блюдо становится мокрым и резиновым. Лучше замораживать полуфабрикаты.

Мягкие сыры. Бри, камамбер, фета, рикота после замораживания изменяют структуру и становятся зернистыми. В них разрушается белковое основание, и они становятся непригодными для употребления.