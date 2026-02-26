ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
435
Время на прочтение
2 мин

Какие продукты ни в коем случае нельзя хранить в морозилке, но их туда постоянно кладут

Некоторые продукты после размораживания не только теряют вкус и вид, но и могут представлять риск для здоровья.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие продукты нельзя замораживать

Какие продукты нельзя замораживать / © Фото из открытых источников

Замораживание продуктов — один из самых удобных способов продлить их срок хранения. Однако не все продукты выдерживают холод, некоторые меняют вкус, другие после размораживания становятся опасными. Несмотря на это, многие и дальше бессознательно кладут в морозилку продукты, которым там совершенно не место. Чтобы избежать разочарований и отравлений, следует знать, что замораживать категорически нельзя.

Какие продукты нельзя класть в морозилку, хотя это делают очень часто

  1. Сырые яйца в скорлупе. Замораживание расширяет жидкость внутри яйца и приводит к трещинам. После размораживания белок становится водянистым, структура желтка разрушается, а бактерии могут проникать через микротрещины. Замораживать яйца можно только без скорлупы и взбитыми.

  2. Сырой картофель после замораживания становится сладковатым, мягким и темнеет. Крахмал в нем изменяет структуру, поэтому приготовить из него что-нибудь вкусное почти невозможно. Замораживают только бланшированный или уже готовый картофель.

  3. Молоко и кефир в заводских пакетах. Молочные продукты при замораживании расслаиваются: вода отделяется от жира, образуются хлопья. Вкус становится кислее, а текстура — зернистой.

  4. Сырые овощи с высоким содержанием воды. К этой группе относятся огурцы, помидоры, редис, салатные листья, зеленый лук. После размораживания они превращаются в кашу, теряют форму и хрусткость.

  5. Жареные блюда с хрустящей корочкой. Панировка, хрустящая корочка или жареные картофельные изделия теряют свою структуру в морозилке. Влага проникает между слоями, и блюдо становится мокрым и резиновым. Лучше замораживать полуфабрикаты.

  6. Мягкие сыры. Бри, камамбер, фета, рикота после замораживания изменяют структуру и становятся зернистыми. В них разрушается белковое основание, и они становятся непригодными для употребления.

  7. Фрукты с тонкой кожурой. Виноград, сливы, персики, абрикосы. Если их положить целиком, после размораживания они станут водянистыми. Замораживать можно только предварительно нарезанными и без косточек.

Дата публикации
Количество просмотров
435
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie