Что не сочетается с рисом – испортите здоровье / © Unsplash

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Запомните, с какими продуктами лучше не сочетать рис, чтобы позже не страдать проблемами со здоровьем. Некоторые вас могут по-настоящему удивить.

Так, в первую очередь, эксперты по здоровому питанию настоятельно рекомендуют не употреблять рис с мясом. Хотя плов – это очень вкусное блюдо, лучше готовить его без мяса, ведь так у вас есть большие шансы получить проблемы с кишечником. При этом рис не сочетается с какими-либо видами мяса, даже куриным.

Также с рисом совсем не сочетаются сырая свекла, баклажаны, тертые редька или хрен, картофельное пюре, вареная цветная капуста. Вместе эти продукты станут причиной вздутия живота и прочих неприятных ощущений.

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А с чем же тогда можно сочетать черты, чтобы получить максимум удовольствия и пользы?

Лучше всего подходят к рису любые морепродукты, рыба, морские водоросли, грибы (кстати, именно ими можно заменить мясо в плове, чтобы сделать блюдо более полезным), сухофрукты.

А еще рис отлично сочетается с цуккини, зеленым горошком, луком, морковью, огурцами и брокколи. Так что готовьте салат или тушеные овощи именно из этих продуктов.

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