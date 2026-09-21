Какие продукты убивают почки: их нельзя включать в ежедневный рацион, особенно людям за 50

Какие продукты вредны для почек / © www.freepik.com/free-photo

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Почки ежедневно отфильтровывают кровь, регулируют водно-солевой баланс и выводят из организма продукты обмена. С возрастом особенно важно следить за питанием, ведь высокое артериальное давление и сахарный диабет относятся к основным факторам риска хронической болезни почек. Поэтому продукты с большим количеством соли, добавленного сахара и насыщенных жиров не следует делать основой ежедневного меню.

Колбасы, бекон и другое переработанное мясо

Колбасы, сосиски, бекон, ветчина, копчености и другие мясные изделия часто содержат много натрия. Избыток натрия способствует задержке жидкости и повышению артериального давления, которое создает дополнительную нагрузку на почки. Некоторые переработанные продукты также содержат фосфатные добавки, особенно важные для людей с уже имеющейся хронической болезнью почек.

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Поэтому вместо ежедневной колбасы лучше выбирать свежее мясо, птицу или рыбу и готовить их с минимальным количеством соли.

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Чипсы, соленые орешки и другие снеки

Чипсы, сухарики, соленые орехи, крекеры и другие снеки могут содержать значительное количество натрия даже в небольшой порции. Регулярное поступление избытка соли связано с повышением давления — одним из важных факторов риска поражения почек. ВОЗ рекомендует взрослым потреблять менее 2000 мг натрия в день, что соответствует менее 5 г соли.

Сладкие газированные напитки

Сладкая газировка не приносит организму необходимых питательных веществ, но может содержать большое количество добавленного сахара. Регулярное чрезмерное потребление таких напитков способствует набору веса и метаболическим нарушениям, повышающим риск диабета и других состояний, связанных с заболеваниями почек.

Фастфуд и готовые блюда

Пицца, бургеры, картофель фри, готовые супы, лапша быстрого приготовления и замороженные полуфабрикаты часто объединяют несколько нежелательных факторов — много натрия, насыщенных жиров и калорий. Особенно важно проверять состав готовых продуктов: в них могут быть фосфатные добавки, обозначаемые в перечне ингредиентов словами с частью «фос».

Избыток соли — отдельная проблема

Даже обычные домашние блюда могут оказаться нежелательными для почек, если постоянно пересаливать пищу. Много натрия уже содержится в хлебе, сыре, соусах, консервах и готовых продуктах, поэтому дополнительная соль быстро увеличивает суточное потребление.

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После 50 лет следует делать основу рациона из свежих овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, рыбы, нежирного мяса и других минимально обработанных продуктов. В то же время людям с диагностированной хронической болезнью почек нельзя самостоятельно составлять универсальную «почечную диету»: в зависимости от функции почек может потребоваться ограничение не только натрия, но и калия, фосфора, жидкости или белка.

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