Какие продукты ни в коем случае нельзя хранить в морозилке, но их почему-то туда кладут

Некоторые продукты, если положить их в морозильную камеру, не только теряют свой вкус и текстуру после замораживания, но могут стать опасными для здоровья. Рассказываем, какую именно еду следует держать подальше от морозилки, чтобы потом не пришлось выбрасывать ее на свалку.

Сырой картофель. Картофель после размораживания становится водянистым и сладковатым. Крахмал под влиянием низких температур превращается в сахар, изменяющий вкус и структуру овоща. Чтобы картофель хранился как можно дольше, его лучше держать в темном прохладном месте.

Мягкие сыры — рикотта, бри, фета или крем-сыр. Эти продукты очень не любят низкие температуры. После размораживания они становятся зернистыми, водянистыми и теряют свою нежную текстуру и вкус. Замораживание также разрушает белковую структуру продукта, поэтому все полезные свойства сыра при хранении в морозильнике будут уничтожены.

Вареные яйца. Замороженные вареные яйца становятся резиновыми и совсем невкусными. Особенно это касается белка. Если вам нужно сохранить яйца надолго, можно заморозить сырые, но отделить белки от желтков.

Молочные соусы и заправки. Соусы на основе молока или сливок, например бешамель или сливочные пасты, после замораживания расслаиваются. Они теряют однородность и уже не подходят для дальнейшего употребления. Продукт после хранения в морозильнике придется просто выбросить.

Жареные блюда с хрустящей корочкой. Панировка после морозилки теряет свою хрусткость и становится вялой и жирной. Замораживание превращает аппетитную золотистую корочку во влажную и безвкусную оболочку.