Какие пуховики в трендах этой зимой, а какие не стоит покупать: эти куртки будут в моде еще 5 лет

Пуховик – это очень нужная вещь, когда наступают холода. Это удобная и очень теплая одежда. Но каждой женщине хочется также иметь привлекательный и стильный вид в зимней куртке, чтобы не походить на гусеницу. К тому же хочется иметь пуховик, чтобы его не стыдно было носить в течение нескольких сезонов. Как выбрать такую куртку, чтобы была теплой, красивой и модной несколько лет подряд? Стилисты при выборе верхней одежды советуют учесть все: фасон, длину, материал изделия и даже фурнитуру. Тогда вещь будет идеально сидеть, будет стильной и теплой одновременно. Рассказываем, как выбрать стильный пуховик, который будет в трендах несколько сезонов подряд, а какой фасон не стоит покупать.

Как выбрать стильный пуховик: какие куртки в моде зимой 2023-2024

Какие пуховики в моде зимой 2023-2024 / Фото: pixabay.com

Выбрать пуховик – задача, по сути, не из легких. Ибо есть риск зимой превратиться в большое безразмерное «облачко» или огромную разноцветную «гусеницу». Поэтому стилисты делятся рекомендациями, как выбрать для себя тот пуховик, который верой и правдой будет служить несколько лет и будет выглядеть стильно.

На что необходимо обращать внимание при выборе пуховика.

Длина. Куртка должна закрывать ягодицы. Лучшим вариантом будет длина до середины бедра или ниже. Поскольку короткая куртка не совсем подходит, когда на улице минус десять градусов. Кроме того, укороченные пуховики уже не в моде в этом сезоне, еще в такой одежде можно замерзнуть. Поэтому пуховик лучше выбирать удлиненный – это модно, тепло и безопасно для здоровья.

Куртка должна закрывать ягодицы. Лучшим вариантом будет длина до середины бедра или ниже. Поскольку короткая куртка не совсем подходит, когда на улице минус десять градусов. Кроме того, укороченные пуховики уже не в моде в этом сезоне, еще в такой одежде можно замерзнуть. Поэтому пуховик лучше выбирать удлиненный – это модно, тепло и безопасно для здоровья. Ткань. Ткань куртки должна быть гладкой и матовой. И желательно, чтобы она не была помята, потому что владелица такой одежды будет выглядеть странно. Подкладка куртки может быть синтетической, но плотной, которая не электризуется и дышит. Если пуховик не будет выводить лишнее тепло и влагу, можно легко простудиться.

Ткань куртки должна быть гладкой и матовой. И желательно, чтобы она не была помята, потому что владелица такой одежды будет выглядеть странно. Подкладка куртки может быть синтетической, но плотной, которая не электризуется и дышит. Если пуховик не будет выводить лишнее тепло и влагу, можно легко простудиться. Воротник. Стилисты рекомендуют выбирать модели с высоким воротником, что очень практично. Не нужно завязывать вокруг шеи большой неудобный шарф.

Стилисты рекомендуют выбирать модели с высоким воротником, что очень практично. Не нужно завязывать вокруг шеи большой неудобный шарф. Фурнитура. У пуховика должна быть хорошая и качественная фурнитура, являющаяся базой для стильных вещей. Не должно быть никаких ярких наклеек, больших застежек или красочных пуговиц, удешевляющих вещь.

У пуховика должна быть хорошая и качественная фурнитура, являющаяся базой для стильных вещей. Не должно быть никаких ярких наклеек, больших застежек или красочных пуговиц, удешевляющих вещь. Объем и вес. Куртка должна быть достаточно объемной, но в меру. Верхняя одежда не должна обтягиваться, вы должны легко одевать под нее свитер или худи. Поэтому при покупке куртки лучше ее мерить в теплой кофте. Также очень важно, чтобы пуховик был легким, поскольку зимой каждый из нас и так носит слишком много одежды.

Какие пуховики в моде зимой 2023-2024 / Фото: pixabay.com

Какие пуховики уже не модны

Какие куртки не в моде зимой 2023-2024 / Фото: pixabay.com

Осенью и зимой 2023-2024 больше не в моде куртки из экокожи, с галорафикой и парки. Меха на пуховике тоже не должно быть – ни искусственного, ни натурального. Стилисты прогнозируют, что такой тренд продержится еще пять лет.

Модели пуховиков, у которых много швов и мелкие ряды также больше не актуальны. Промежуток между рядами должен быть не менее 15 сантиметров, говорят дизайнеры и стилисты. Такие модели создают эффект гусеницы, к тому же такие куртки зрительно увеличивают.

Кроме укороченных моделей также неактуальны пуховики, длина которых истекает в зоне колен. Это больше не актуальная длина, потому такие куртки не стоит покупать.

Какие куртки не в моде зимой 2023-2024 / Фото: pixabay.com

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